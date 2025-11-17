Chính trị

Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức ngày 15/11/2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày chuyên đề về “Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri.''

Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần, cụ thể là: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai tổ chức từ ngày 2/2/2026 đến ngày 3/2/2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức từ ngày 9/2/2026 đến ngày 20/2/2026./.

Hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai), từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026.

