Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất

Sự kiện diễn ra từ ngày 10-12/10/2025 tại Hoàng thành Thăng Long, là sáng kiến nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, gắn kết các dân tộc và lan tỏa thông điệp hòa bình, phát triển bền vững.

vna-potal-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-nhat-dien-ra-tu-ngay-10-12102025.jpg

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, đến ngày 25/9/2025 đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự.

Lễ hội là sáng kiến quan trọng nhằm tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng./.

