Đắm mình trong bức tranh muôn màu của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Với mục tiêu tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ số lượng cơ quan nước ngoài tham gia đông đảo nhất từ trước đến này.

Theo đó, sự kiện diễn ra từ ngày 10-12/10, tại Hoàng thành Thăng Long, có sự tham dự của 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm cùng 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim quốc tế.

Trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long - trung tâm hội tụ văn hóa ngàn năm của dân tộc, công chúng sẽ được đắm mình trong một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thời trang, mỹ thuật và ẩm thực hòa quyện, cùng lan tỏa thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.”

Các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ biểu diễn tại Lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ khai mạc diễn ra tối 10/10 với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy cùng các nghệ sỹ quốc tế. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, cùng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, tạo nên không gian trình diễn độc đáo, kết nối năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Lễ bế mạc diễn ra tối 12/10, có sự góp mặt của các nghệ sỹ như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh cùng nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động, khép lại lễ hội bằng bầu không khí ngập tràn cảm xúc, sáng tạo và nhân văn.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật “Bước chân Di sản”, diễn ra tối 11/10. Công chúng sẽ được thưởng lãm gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự. Mỗi bộ mang trong mình câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc, tạo nên một hành trình tôn vinh di sản, bản sắc, đồng thời khẳng định vẻ đẹp của sự đa dạng văn hóa nhân loại.

Trong khuôn khổ lễ hội, “Con đường Văn hóa” được mở ra với gần 50 gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines... Các gian hàng hoạt động xuyên suốt từ 9h00-21h30 trong hai ngày 11-12/10, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, trang phục và phong tục của từng quốc gia. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc trưng, tham gia trò chơi dân gian và hòa mình trong bầu không khí giao lưu quốc tế sôi động, gần gũi và cởi mở.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long, từ 9h00-21h00 ngày 11-12/10.

Các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế diễn ra tại sân khấu tròn, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Các tiết mục nghệ thuật Việt Nam được biểu diễn gồm: Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn, nhảy dân vũ…

Văn hóa đa dạng của nhiều quốc gia sẽ hội tụ tại Hà Nội.

Các tiết mục quốc tế đến từ: Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Iran, Cuba, Romania, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Palestine, Venezuela, UAE, Philippines…

Khách tham quan có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Tất cả cùng tạo nên bức tranh văn hóa sống động, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung kết nối nhân loại.

Lễ hội mở cửa tự do đón công chúng trong hai ngày 11-12/10. Riêng Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc, khán giả có thể đăng ký nhận vé miễn phí tại website chính thức của sự kiện.

Hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức./.

