Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2025.” Theo đó, Liên hoan Múa rối dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2025 tại tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của 12-15 đơn vị múa rối chuyên nghiệp đại diện cho 12-15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thể loại múa rối được đăng ký tham gia Liên hoan gồm: rối nước, rối cạn (rối que, rối tay, rối đen, rối bóng, rối mặt nạ...). Ban tổ chức cũng lưu ý, các chương trình, vở diễn, tiết mục đã đạt giải trong các Liên hoan Múa rối quốc tế tổ chức tại Việt Nam trước đây không được đăng ký tham gia.

Đối với các đơn vị nghệ thuật trong nước, các chương trình, vở diễn, tiết mục tham gia Liên hoan của các đơn vị nghệ thuật múa rối chuyên nghiệp trong nước là những chương trình, vở diễn, tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao, chưa đạt giải trong các Liên hoan Múa rối quốc tế tổ chức tại Việt Nam trước đây.

Đối với các đơn vị nghệ thuật nước ngoài, các chương trình, vở diễn, tiết mục tham gia Liên hoan đảm bảo có chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia và chưa đạt giải trong các Liên hoan Múa rối quốc tế tổ chức tại Việt Nam trước đây.

Phường rối nước Đào Thục, Đông Anh, Hà Nội vẫn được bảo tồn và trở thành sản phẩm thu hút khách quốc tế đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương và các nghệ nhân. (Ảnh: Vương Nam/Vietnam+)

Liên hoan Múa rối quốc tế - 2025 là dịp để các nghệ sỹ Việt Nam giới thiệu giá trị nghệ thuật Múa rối nước nhà tới bạn bè quốc tế, là cơ hội cho các nghệ sỹ Múa rối Việt Nam giao lưu, học hỏi, trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm với các đơn vị nghệ thuật Múa rối tiêu biểu của các quốc gia trên thế giới trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật.

Liên hoan được tổ chức nhằm tiếp thu những tinh hoa văn hóa của các quốc gia trên thế giới trong quá trình sáng tạo, đồng thời giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp và mến khách, có bề dày văn hóa, lịch sử và là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế với những danh lam thắng cảnh được UNESSCO công nhận, góp phần tăng cường giao lưu, hội nhập gắn với phát triển du lịch.

Ngoài ra, Liên hoan cũng là cơ sở giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá khách quan về thực trạng hoạt động nghệ thuật Múa rối trong nước và quốc tế trong từng giai đoạn, từ đó định hướng giải pháp thúc đẩy nghệ thuật Múa rối Việt Nam phát triển, góp phần xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam./.

