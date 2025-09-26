Lễ hội Văn hóa Thế giới tại HN: Cầu nối đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình

“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.”

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định tại họp báo về cung cấp thông tin về Chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất, diễn ra chiều 26/9, tại Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa cho biết tính đến ngày 25/ 9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới sẽ cùng hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì họp báo. (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa cho hay Chương “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3-5/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội). Lễ khai mạc tổ chức ngày 3/10, lễ bế mạc tổ chức ngày 5/10.

Chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình bao gồm: Ngày hội Văn hóa Thế giới Hà Nội, chương trình ẩm thực quốc tế Hà Nội, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế Hà Nội, chương trình mỹ thuật quốc tế Hà Nội, chương trình Trang phục quốc tế Hà Nội/ Lễ hội Áo dài, Ngày hội sách quốc tế Hà Nội và các hoạt động phụ trợ liên quan…

Cũng tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn đã công bố trang thông tin điện tử chính thức của Chương trình tại địa chỉ: https://Worldculturefestival.vn.

Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện,” Chương trình sau lần đầu tiên được tổ chức năm 2025 sẽ hướng đến là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên mang tầm quốc tế tại Hà Nội, góp phần kết nối các quốc gia, các dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của văn hóa trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đảm bảo hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.

