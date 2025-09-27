Xây dựng thương hiệu quốc gia từ Giải thưởng Du lịch Việt Nam

“Du lịch không chỉ là ngành kinh tế mà còn là ngành công nghiệp của trải nghiệm, kết nối và quảng bá hình ảnh đất nước. Những danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á… cùng hàng chục triệu lượt khách quốc tế và nội địa đã khẳng định vị thế du lịch Việt Nam.”

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định như vậy tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025, giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam, vừa diễn ra sáng nay (27/9), tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức.

Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Hồ An Phong nhấn mạnh, năm 2025, Giải thưởng Du lịch Việt Nam mùa thứ 20 tiếp tục thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương, doanh nghiệp. Giải thưởng khuyến khích đầu tư đào tạo, nâng chuẩn nghề nghiệp, phát triển nhân lực, đồng thời vinh danh các đơn vị gắn phát triển với bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Theo đó, 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu được vinh danh đã phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành Du lịch Việt Nam, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm.

Chủ tịch LuxGroup, CEO Phạm Hà nhận giải Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết để hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ giao trong năm 2025 phấn đấu đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu khu vực và trên thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm sớm hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn với chuyển đổi số toàn diện; tăng cường kết nối, hỗ trợ, lấy trải nghiệm của khách du lịch làm trung tâm.

Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua “Dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ ân cần, ứng xử văn minh, môi trường xanh-sạch-đẹp” mang đến nụ cười du lịch Việt Nam; phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, độc đáo trên cơ sở tiềm năng gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với xu hướng mới du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp và sản phẩm đặc thù theo vùng, du lịch ẩm thực…

Ông cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối điểm đến, tập trung xúc tiến quảng bá du lịch với các chiến dịch có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông; huy động sự hợp tác của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài; truyền thông qua mạng xã hội; thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, hợp tác thông qua các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ sự tin tưởng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 sẽ là động lực cho các doanh nghiệp trong toàn ngành Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tạo sản phẩm mới, tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng tầm trải nghiệm cho du khách và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi toàn ngành tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, cộng đồng, gắn với kinh tế đêm và tuần hoàn, để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế, 150 triệu khách nội địa năm 2025.

“Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ

Là một trong những đơn vị được vinh danh “Nhà điều hành du lịch quốc tế tốt nhất Việt Nam 2025” và luôn kiên định với mục tiêu sang trọng, bền vững và tiên phong ESG, nâng tầm di sản và du lịch hạnh phúc, Chủ tịch Tập đoàn LuxGroup, CEO Lux Travel DMC, tiến sỹ Phạm Hà chia sẻ tại lễ trao giải: “Ngay từ đầu, chúng tôi kiên định một con đường khác biệt: định nghĩa ‘luxury Việt Nam’ là cá nhân hóa, gắn văn hóa bản địa với phát triển bền vững. Thành công hôm nay đến từ chiến lược 5G: xanh hơn, toàn cầu hơn, số hóa hơn, tự hào hơn và hạnh phúc hơn; cùng với kỷ luật chiến lược, đầu tư vào con người và văn hóa phụng sự.”

“Với chúng tôi, giải thưởng này không phải đích đến, mà là sự khẳng định rằng sang trọng phải đi cùng trách nhiệm, tăng trưởng phải song hành với sự bền vững của di sản,” CEO Phạm Hà nhấn mạnh.

Để điều hành, dẫn dắt doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tiên phong và bền vững giữa bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, CEO Phạm Hà cho biết luôn dựa trên tư duy “ba cân bằng” là: khách hàng-con người-công nghệ; tốc độ-chất lượng-an toàn; ngắn hạn-dài hạn-di sản.

Với doanh nghiệp này, chuyển đổi số chính là ‘dữ liệu phục vụ cảm xúc’ - công nghệ hỗ trợ nhưng con người vẫn quyết định trải nghiệm. Chuyển đổi xanh là kỷ luật hệ thống: từ chuỗi cung ứng đến thiết kế sản phẩm và đồng kiến tạo với cộng đồng. Cùng với đó là quản trị rủi ro bằng kịch bản, lãnh đạo bằng giá trị và niềm tin rằng tăng trưởng tốt nhất là tăng trưởng được khách hàng yêu mến, nhân viên gắn bó và điểm đến chào đón.

Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất. (Ảnh: Trần Huấn)

Luôn đồng hành cùng mục tiêu của Chính phủ, đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết doanh nghiệp xác định khác biệt không chỉ đến từ sản phẩm mà còn ở cách tiếp cận khách hàng; tiên phong phát triển và gắn kết các tour du lịch bền vững, tour du lịch xanh, gắn trải nghiệm của du khách với trách nhiệm bảo vệ môi trường, văn hóa bản địa và cộng đồng. Đây là xu thế toàn cầu, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp với du lịch bền vững.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số là điểm nhấn khác biệt của Saigontourist. Đơn vị này triển khai ứng dụng AI để phân tích hành vi khách hàng, từ đó cá nhân hóa sản phẩm, mang lại trải nghiệm riêng biệt cho từng nhóm khách hàng. Hệ thống CRM (quản lý quan hệ khách hàng) giúp việc chăm sóc khách hàng đồng bộ, hiệu quả và đổi mới nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, Saigontourist tăng cường liên kết đối tác đa ngành, từ khách sạn, hàng không, đến khu vui chơi giải trí, để xây dựng gói sản phẩm trọn gói, gia tăng lợi ích và sự thuận tiện cho khách hàng, đồng thời phối hợp đồng bộ hơn trong hoạt động tiếp thị - truyền thông sản phẩm. Đây chính là cách tạo khác biệt và giữ chân khách hàng lâu dài.

Có thể nói, Giải thưởng Du lịch Việt Nam đã góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn; khích lệ các doanh nghiệp không ngừng sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng khách du lịch.

Các hạng mục được trao tại giải thưởng. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Và quan trọng hơn, đúng như Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhận định du lịch Việt Nam đã định vị rõ nét thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu. Những thành tựu ấy không tự nhiên mà có, nó là kết quả của hành trình đầy gian nan và kiên định; một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm.

Thành quả ấy được tạo nên từ một tinh thần quyết liệt hành động nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nỗ lực phát triển những sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - những sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc./.

