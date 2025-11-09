Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tạo bước đột phá từ tiếng nói của nhân dân

Triển khai chỉ đạo của Trung ương, đợt lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào chính trị lớn trong toàn xã hội.

Với hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý được gửi qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, ứng dụng VneID, đây là minh chứng sinh động cho trách nhiệm và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, từ đó, tiếng nói của nhân dân sẽ tạo bước đột phá cho công tác hoàn thiện văn kiện Đại hội.

Khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng

Ngày 15/10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Họp báo quốc tế công bố các dự thảo văn kiện, chính thức phát động đợt cao điểm tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý của toàn dân. Ngay sau đó, hoạt động tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với khoảng 12.572 tin, bài trên báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, giới thiệu nội dung, phân tích các điểm mới của dự thảo văn kiện.

Đặc biệt, nhiều cách làm sáng tạo trong quá trình lấy ý kiến nhân dân đã được áp dụng như: Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến trên toàn quốc; ứng dụng VNeID; mã QR tại các sân bay lớn và hơn 1.200 điểm thuộc chuỗi Highlands Coffee; cùng việc tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài qua hội thảo, tọa đàm, mạng xã hội, email. Những hình thức mới này giúp mở rộng diện tiếp cận, lan tỏa tinh thần dân chủ, đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tính đến 24 giờ ngày 4/11/2025, tổng số ý kiến góp ý gửi về là 2.501.265. Cụ thể, tại 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm đã thu thập được 127.584 ý kiến. Cùng với đó, đã có 2.131.376 ý kiến được gửi thông qua ứng dụng VNeID; 1.722 ý kiến qua thư, báo; 240.583 ý kiến qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chi tiết các ý kiến này, đối với Báo cáo Chính trị, đã có 1.169.638 ý kiến; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới nhận 792.533 ý kiến; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng nhận 538.572 ý kiến; Ý kiến khác về bố cục, hình thức... có 522 ý kiến.

Đây là số lượng ý kiến lớn nhất trong các kỳ Đại hội, minh chứng rõ nét cho tinh thần dân chủ, niềm tin và trách nhiệm chính trị của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, hơn 2,1 triệu ý kiến được gửi qua nền tảng số đã thể hiện rõ sự chuyển đổi mạnh mẽ trong vận hành Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số hiện nay trong nhân dân.

Để văn kiện phản ánh đúng thực tiễn đất nước

Theo đánh giá chung, các ý kiến góp ý thống nhất cao với nội dung, kết cấu và tinh thần đổi mới của dự thảo văn kiện. Một số ý kiến cho rằng văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, toàn diện, có tầm nhìn và tính khái quát cao, phản ánh đúng thực tiễn tình hình đất nước.

Về Báo cáo Chính trị, đa số ý kiến khẳng định chủ đề Đại hội XIV có tính khái quát sâu sắc, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số đề nghị bổ sung hoặc nhấn mạnh yếu tố “quốc phòng-an ninh," “phát triển con người," “tự do," nhằm làm nổi bật hơn giá trị nhân văn và dân chủ.

Về thành tựu 40 năm đổi mới, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung số liệu cụ thể về năng suất lao động, đầu tư toàn xã hội, chỉ tiêu môi trường, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong kết quả phát triển.

Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đến từng hộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng thông qua ứng dụng VNeID. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Văn Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu Biên tập công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Cơ khí, Tự động hóa và Môi trường cho rằng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong 40 năm qua là quá trình cách mạng sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Việc tổng kết lý luận và thực tiễn giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đúc kết kinh nghiệm mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc hoạch định đường lối phát triển trong thời kỳ mới.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xây dựng công phu, phản ánh toàn diện quá trình đổi mới và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, một số nội dung cần được thể hiện rõ hơn, nhất là phần về nhận thức lý luận của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Từ góc nhìn kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng đã phản ánh khá toàn diện kết quả phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,3%/năm, quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đang đối diện với giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ.

PGS, TS Đặng Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững, coi thể chế là nguồn lực quan trọng nhất. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả đã được đề cập nhưng chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo. Năng suất lao động vẫn thấp, tốc độ tăng năng suất bình quân 5 năm chỉ đạt khoảng 5,3%, chưa đạt mục tiêu. Điều này cho thấy hiệu quả đầu tư còn hạn chế, khi để có thêm một phần tăng trưởng, nền kinh tế phải bỏ ra lượng vốn lớn hơn mức cần thiết; do vậy, cần chuyển nhanh sang nền kinh tế tri thức, dựa trên thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó con người là hạ tầng mềm của phát triển.

Sau khi nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần WATA, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 Nguyễn Xuân Lục nhận thấy dự thảo văn kiện đã thể hiện bước tiến mang tính lịch sử trong tư duy của Đảng về vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân.

Điểm đột phá rõ nét nhất là sự thay đổi trong nhận thức khi xác định: "Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế." Cụm từ "quan trọng nhất" không chỉ là thay đổi ngôn từ mà là sự khẳng định mang tính chiến lược, đặt khu vực tư nhân ở vị trí trung tâm trong mô hình tăng trưởng mới, coi đây là đầu tàu đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Anh Nguyễn Xuân Lục đề xuất cần làm rõ nội hàm "động lực quan trọng nhất," nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động quốc gia; làm rõ mối quan hệ giữa vai trò "chủ đạo" của kinh tế nhà nước và "động lực quan trọng nhất" của kinh tế tư nhân, bảo đảm tính hỗ trợ, tương tác, tránh hiểu theo hướng đối lập.

Các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, giảm nghèo, phát triển vùng khó khăn cũng được nhân dân quan tâm, đề nghị nâng cao chất lượng giáo dục, cải cách thi cử, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), cô Dương Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Cú đánh giá dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã thể hiện rõ quan điểm coi con người là trung tâm của phát triển, xây dựng nền giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, từ thực tiễn giáo dục vùng cao, cô Thành cho rằng cần nhấn mạnh hơn các chính sách dài hạn về đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số; chế độ ưu tiên đào tạo cán bộ tại chỗ; nâng cao năng lực chuyển đổi số trong trường học vùng sâu, vùng xa.

Các ý kiến đều thống nhất về tính cấp thiết của đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng cho giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển. Đây là hướng đi đúng, song cần được tiếp tục trao đổi, phân tích, góp ý kỹ lưỡng để hoàn thiện hơn trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một số ý kiến đề nghị phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, người đứng đầu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường giám sát của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời, kiến nghị tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng, thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ chủ trương “Dân là gốc," lấy nhân dân làm trung tâm của quá trình hoạch định chính sách.

Với hơn 2,5 triệu ý kiến, trong đó hơn 2,1 triệu được gửi qua nền tảng số, Đảng đã thực hiện bước chuyển căn bản trong cách thức lắng nghe và phản hồi nhân dân, từ đó, tiếng nói của người dân trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị văn kiện của Đảng, trở thành nền tảng vững chắc để Đại hội XIV của Đảng thật sự trở thành Đại hội của đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững./.

