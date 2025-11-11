Góp ý văn kiện: Cần hoàn thiện mô hình y tế ở khu công nghiệp, khu chế xuất

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 35 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 10.495,86 ha, thu hút khoảng 552.000 lao động, bao gồm hơn 21.000 lao động nước ngoài. Đây là lực lượng sản xuất lớn, góp phần quan trọng đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp-điện tử hàng đầu cả nước.

Do đó, khi đóng góp các ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Giám đốc Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Sơn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới định hướng mô hình y tế ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ông nhận định nếu không sớm có giải pháp đồng bộ và chuyên sâu, hệ thống y tế trong các khu công nghiệp sẽ khó đáp ứng được tốc độ phát triển của sản xuất và quy mô lao động ngày càng tăng.

Quy mô lao động lớn cũng đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác y tế, dù thời gian qua, Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều chương trình kiểm tra, giám sát về vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể nhưng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại. Đặc thù làm việc công nghiệp, cường độ cao, tăng ca kéo dài khiến nhiều công nhân không có thời gian chăm sóc sức khỏe, chỉ đến bệnh viện khi tình trạng đã nghiêm trọng. Trong khi đó, hệ thống cấp cứu và ứng phó y tế trong doanh nghiệp chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu, cán bộ y tế mỏng.

Nhiều doanh nghiệp chưa tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí lao động vào các vị trí nặng nhọc, độc hại; chưa xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; chưa ký hợp đồng hỗ trợ y tế hay huấn luyện sơ cấp cứu cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Mạng lưới y tế cơ sở trong doanh nghiệp còn yếu, phần lớn chỉ đáp ứng sơ cứu ban đầu, chưa đủ năng lực khám chữa bệnh hoặc phát hiện, quản lý bệnh nghề nghiệp. Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe người lao động với cơ quan y tế chưa được triển khai khiến công tác giám sát, phòng bệnh còn nhiều hạn chế.

Không chỉ riêng ông Nguyễn Hữu Sơn, nhiều cán bộ, đảng viên, người lao động rất quan tâm tới vấn đề nêu trên, đặc biệt trong bối cảnh hợp nhất 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh thành tỉnh Bắc Ninh mới, trở thành “thủ phủ công nghiệp” của cả nước. Địa phương đối mặt thách thức lớn trong chăm sóc sức khỏe cho hơn nửa triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Một góc Khu công nghiệp và Đô thị VSIP Bắc Ninh với đầy đủ hạ tầng cơ bản. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Sở Y tế Bắc Ninh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng “Đề án nâng cao năng lực quản lý sức khỏe người lao động và cung cấp dịch vụ y tế tại các khu công nghiệp giai đoạn 2025-2030."

Đề án đặt mục tiêu củng cố, hiện đại hóa hệ thống y tế khu công nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người lao động, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng mô hình quản lý sức khỏe thông minh gắn kết giữa doanh nghiệp, người lao động, cơ quan y tế.

Nội dung trọng tâm của đề án gồm: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế các khu công nghiệp, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm và quản lý bệnh nghề nghiệp; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên sâu về y tế lao động, bệnh nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong môi trường công nghiệp; tăng cường truyền thông, tập huấn sơ cấp cứu, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch và an toàn thực phẩm.

Đề án này được đánh giá là phù hợp với Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 cũng như các chương trình, nghị quyết của Đảng về phát triển bền vững và an sinh xã hội.

Nếu được triển khai, Đề án không chỉ giúp người lao động được chăm sóc, quản lý sức khỏe toàn diện mà còn góp phần nâng cao năng suất, giảm tai nạn lao động, tăng tính gắn bó của công nhân với môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Hữu Sơn nêu ý kiến, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần đẩy nhanh hoàn thiện mô hình y tế ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ông bày tỏ tin tưởng: “Khi hệ thống y tế khu công nghiệp được số hóa và liên thông dữ liệu, Bắc Ninh sẽ hình thành mô hình quản lý sức khỏe hiện đại, có thể cảnh báo sớm nguy cơ bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường hay dịch bệnh. Đó là nền tảng quan trọng để bảo vệ người lao động, nhân tố then chốt cho tăng trưởng bền vững”./.

