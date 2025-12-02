Thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 1-2/12, ngày 2/12, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã đồng chủ trì Lễ động thổ công trình Trung tâm chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Cục chức năng của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Dự án Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào được triển khai với mục tiêu đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chỉ huy, chỉ đạo và điều hành của Bộ Công an Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng được thử thách trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng để hai bên trao đổi những nội dung hợp tác then chốt cho giai đoạn phát triển mới nhằm nâng tầm hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác trên lĩnh vực an ninh.

Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã phối hợp chặt chẽ phòng chống "diễn biến hòa bình," "bạo loạn lật đổ," khủng bố; ngăn chặn âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để xâm hại an ninh quốc gia mỗi nước. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp có hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao.

Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của an ninh, chính trị và kinh tế toàn cầu cùng với sự gia tăng các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, hai Bộ càng phải đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội của mỗi nước.

Bộ Công an Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hết sức ủng hộ, hỗ trợ Bộ Công an Lào vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ. (Nguồn: TTXVN phát)

Bộ Công an Việt Nam coi việc giúp Bộ Công an Lào triển khai Dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy an ninh mới là rất cấp thiết để thay thế cho Trụ sở Bộ Công an Lào tại bản Hadsady, huyện Chanthabouly, thủ đô Vientiane, được đầu tư từ những năm 1960 với quy mô vừa và nhỏ, đến nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu phát triển của lực lượng Công an Lào anh em.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng khi tới dự lễ động thổ xây dựng công trình Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 63 năm Việt Nam-Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2025).

Cùng với các công trình, dự án viện trợ của Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào trong thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng sau khi Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp Bộ Công an Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã quan tâm và hỗ trợ cho dự án này, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Ban Quản lý dự án Lào và Việt Nam cũng như đơn vị thi công sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai xây dựng dự án hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, nhấn mạnh dự án này sẽ góp phần quan trọng giúp lực lượng Công an Lào hoàn thành nhiệm vụ./.

