Cộng đồng người Việt tại Đức “chung tay, chung sức” với đồng bào bị lũ lụt

Tối 10/11, Ban chấp hành Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức họp tổng kết hai đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ trong nước.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Trưởng ban Vận động quyên góp; ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch danh dự Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; và ông Đặng Hoàng Linh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Quang Anh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong suốt hai đợt vận động quyên góp bắt đầu từ ngày 5/10, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã huy động được tổng cộng hơn 4 tỷ 177 triệu đồng từ Đại sứ quán Việt Nam, các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Đức, các doanh nghiệp, cá nhân… để ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong nước.

Số tiền ban đầu hơn 3 tỷ 757 triệu đồng đã được ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân-Berlin, nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, thay mặt Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 24/10, để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 và 11.

Số tiền quyên góp đợt hai 420 triệu đồng sẽ tiếp tục được ông Nguyễn Quang Anh chuyển về nước trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong những ngày tới.

Tại cuộc họp tổng kết, ông Nguyễn Quang Anh đã trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, các tổ chức hội đoàn tại các địa phương và đặc biệt là sự đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam đã giúp cho cuộc vận động này đạt được kết quả ngoài sức mong đợi.

Ông nhấn mạnh sự kiện này giúp cho cộng đồng người Việt càng xích lại gần nhau, đoàn kết xây dựng một cộng đồng vững mạnh, cùng nhau phát triển, hội nhập vào quê hương thứ hai và luôn hướng về quê hướng thứ nhất - Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Văn Hiền chia sẻ với tư cách là một doanh nghiệp, ông tự hào được chung tay, chung sức với cộng đồng người Việt tại Đức - một cộng đồng đoàn kết, tương thân tương ái và luôn đi đầu trên toàn thế giới trong các phong trào quyên góp ủng hộ quê hương.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Đức mỗi khi đồng bào trong nước gặp khó khăn do thiên tai, đúng như truyền thống tốt đẹp “Tương thân tương ái-Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Ông cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trong các hoạt động xã hội rất có ý nghĩa này.

Bên cạnh việc tổ chức sự kiện quyên góp mang tính khởi động tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân-Berlin ngày 5/10, không quản ngại đường xa, thời tiết bất lợi, Ban vận động quyên góp do ông Nguyễn Quang Anh đứng đầu, cùng với ông Phạm Huy Phương, Thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam đã trực tiếp đi cùng các đoàn quyên góp tới từng doanh nghiệp, từng nhà… để làm sao vận động được số tiền ủng hộ lớn nhất giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục khó khăn./.

