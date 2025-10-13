Người Hà Nội tại Đức hướng về thủ đô trong những ngày tháng 10

Trong không khí của những ngày tháng Mười lịch sử với dấu ấn là ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hội người Hà Nội tại Đức đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt truyền thống với sự tham dự của đông đảo hội viên, bà con kiều bào và đại diện các hội đoàn người Việt trên toàn nước Đức.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm thành lập Hội người Hà Nội tại Đức.

Trong phát biểu khai mạc, ông Công Việt Cường, Chủ tịch Hội người Hà Nội tại Đức, đã ôn lại những trang sử hào hùng trong ngày 10/10/1954, thời khắc lịch sử khi quân và dân giải phóng thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ.

Tại sự kiện, những hình ảnh tư liệu và lời kể xúc động đã tái hiện một Hà Nội rực rỡ cờ hoa, một tinh thần bất khuất và niềm tin vào tương lai.

Các hội viên, những người con Hà Nội từng sống, học tập và trưởng thành nơi phố phường thân quen, đã chia sẻ những ký ức tuổi trẻ, những hoài niệm về Hà Nội…

Nhiều người dù đã rời xa Tổ quốc hàng chục năm vẫn xúc động khi nhắc đến hai tiếng Hà Nội, nơi lưu giữ một phần ký ức và tâm hồn.

Tham dự sự kiện, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Đặng Hoàng Linh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hội người Hà Nội tại Đức trong việc duy trì sinh hoạt cộng đồng, gắn kết bà con xa quê và lan tỏa tinh thần hướng về Tổ quốc.

Đặc biệt trong đợt ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua do Đại sứ quán và Liên hiệp hội người Việt tại Đức phát động, Hội người Hà Nội không chỉ đóng góp tích cực mà còn trực tiếp kêu gọi, đứng ra tổ chức và phối hợp thu gom các đầu mối để đưa “sự hỗ trợ” về trong nước.

Lâu nay, những người con Hà Nội dù sinh sống ở đâu cũng luôn là niềm tự hào của quê hương. Họ là những người giữ gìn văn hóa, ứng xử thanh lịch, tinh tế và giàu lòng nhân ái.

Tại Đức, Hội người Hà Nội không ngừng phát huy truyền thống, duy trì các hoạt động văn hóa-xã hội hướng về quê hương, đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Buổi lễ khép lại trong không khí hân hoan, đầm ấm với những ca khúc đi cùng năm tháng như "Nhớ về Hà Nội," "Người Hà Nội," "Hà Nội niềm tin và hy vọng," "Bài ca Hà Nội"… khiến mọi người như được sống lại khoảnh khắc tự hào của dân tộc trong ngày Thủ đô được giải phóng./.

