Giải cầu lông mở rộng 2025 kết nối lưu học sinh và cộng đồng Việt tại Đức

Chiều 21/9, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Nhịp cầu Thể thao Việt-Đức (VDB Sport) và Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg đã tổ chức giải Cầu lông Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg mở rộng 2025.

Sự kiện diễn ra chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hội lưu học sinh Berlin-Brandenburg và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg thường xuyên tổ chức các giải thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, tuy nhiên đây là lần đầu tiên giải cầu lông mở rộng được tổ chức.

Với các nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ hỗn hợp, giải đơn nam, đơn nữ và trẻ em, giải đã thu hút được nhiều thành phần, đối tượng. Bên cạnh đó, các tay vợt tham gia giải rất đa dạng về lứa tuổi, từ khoảng 8 đến trên 50 tuổi. Đặc biệt, có nhiều gia đình cả vợ chồng, con đều tham gia thi đấu.

Kết thúc giải, ban tổ chức tặng kỷ niệm chương danh dự cho tất cả vận động viên tham gia. Ngoài ra, có giải nhất, nhì, ba đôi nam nữ hỗn hợp. Giải nhất, nhì đơn nữ và nhất, nhì đơn nam. Trao giải nội dung trẻ em gồm 4 cúp và kỷ niệm chương.

Đặc biệt giải Vận động viên xuất sắc nhất thuộc về anh Phạm Huy Phương, Trưởng ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán. Vô địch đôi nam nữ hỗn hợp thuộc về anh Phạm Huy Phương và chị Chu Thị Phương (cộng đồng). Giải vô địch đơn nam thuộc về sinh viên Nguyễn Sỹ Cảnh. Vô địch đơn nữ thuộc về chị Nguyễn Thị Phương Dung.

Ban tổ chức trao giải nhất đôi nam nữ (mặc áo trắng) cho Trưởng ban công tác Cộng đồng ĐSQVN Phạm Huy Phương và chị Chu Phương (cộng đồng). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Sơn Thu, Chủ tịch Hội VDB Sport cho biết sau gần 10 năm hoạt động, hội đã phát triển 6 bộ môn thể thao, trong đó có bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bi-a, cờ tướng và golf.

Mục tiêu của hội là tạo ra một sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đồng đội, thúc đẩy hội nhập qua thể thao, đồng thời tăng cường giao lưu và kết nối cộng đồng.

Anh Nguyễn Thái Chinh, Bí thư Chi bộ Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg bày tỏ vui mừng khi hội lần đầu tiên tổ chức được giải cầu lông mở rộng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi và thu hút được rất nhiều thành phần tham gia.

Anh cho biết năm nay là năm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội lưu học sinh Berlin-Brandenburg. Đây là sự kiện vui và càng có ý nghĩa hơn khi hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Phát biểu nhân dịp này, ông Phạm Huy Phương, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán đánh giá rất cao hoạt động của Hội lưu học sinh, khẳng định đây là một trong những hoạt động bổ ích không chỉ cho học sinh, sinh viên mà còn cho cộng đồng.

Ông Phương chia sẻ, ngoài giờ học trên trường, thời gian rèn luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe cũng góp phần phục vụ cho việc học tập, gắn kết lưu học sinh với cộng đồng trên địa bàn.

Ông Phương nói: “Chúng tôi cho rằng đây là hoạt động hết sức hữu ích và hiệu quả, mong rằng thời gian tới, hội lưu học sinh Berlin-Brandenburg sẽ phối hợp với nhiều tổ chức hội đoàn để tổ chức nhiều hơn nữa những giải thể thao như thế này.”

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương tham dự giải đấu cho tất cả VĐV tham gia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg, với nòng cốt là Chi bộ Lưu học sinh Berlin-Potsdam, được thành lập năm 2005 và hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hiện nay, Hội có 24 hội viên chính thức cùng hơn 40 hội viên mở rộng.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu tại Đức, trong gần hai thập niên qua, Hội LHS Berlin-Brandenburg còn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như giao lưu, dã ngoại, kết nối doanh nghiệp và phối hợp cùng Đại sứ quán đón tiếp các đoàn đại biểu từ trong nước sang.

Hội cũng thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm học tập và cuộc sống tại Đức./.

