Khuyến khích doanh nghiệp người Việt tại Australia đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tại Australia, ngày 19/11, tại thành phố Melbourne, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Australia: Cầu nối cho đầu tư, thương mại và trí thức.”

Diễn đàn nhằm thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Công Thương đối với cộng đồng doanh nhân kiều bào tại Australia - một trong những cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài lớn nhất trên thế giới, đồng thời cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, cơ hội kinh doanh trong nước và hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp người Việt tại Australia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phóng viên TTXVN đưa tin từ Melbourne cho biết tham dự diễn đàn có Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; quyền Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài của Bộ Công Thương, ông Đỗ Quốc Hưng; Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia Trần Thị Thanh Mỹ; cùng lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công Thương, đại diện các hiệp hội doanh nhân kiều bào tại các bang và vùng lãnh thổ của Australia, cũng như một số lãnh đạo doanh nghiệp người Việt tại Australia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân kiều bào tại Australia.

Ông nhấn mạnh hàng nghìn doanh nhân người Việt đã và đang khẳng định vị thế tại quốc gia châu đại dương này, một thị trường có tiêu chuẩn cao về chất lượng, minh bạch và bền vững. Trong 5 năm qua, các doanh nhân kiều bào tại Australia đã đầu tư về Việt Nam hơn 1,8 tỷ USD và đưa hàng trăm sản phẩm của Việt Nam vào các hệ thống siêu thị lớn của Australia, đồng thời chuyển giao công nghệ và mang về Việt Nam các mô hình quản trị hiện đại, phần mềm ERP, hệ thống truy xuất nguồn gốc chuỗi khối (blockchain) và công nghệ chế biến thực phẩm sạch.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nêu bật những điểm sáng kinh tế trong nước, trong đó có việc Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt hơn 7% năm 2024 và đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 8% trong năm nay trước khi phấn đấu nâng lên mức 2 con số trong những năm tiếp theo.

Đáng chú ý, xuất nhập khẩu được coi là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu gần 391 tỷ USD, nhập khẩu hơn 371 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt 11,5 tỷ USD.

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Việt Nam từng bước có chỗ đứng trong các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài - đặc biệt là trí thức và doanh nhân kiều bào - là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn tình cảm sâu đậm của các doanh nhân kiều bào đối với quê hương, đất nước; hoan nghênh tính sáng tạo, tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân người Việt tại Australia.

Bộ trưởng khẳng định đây là cộng đồng có truyền thống yêu nước, có thế mạnh về vốn, công nghệ, tri thức và có những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Bộ trưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, các doanh nhân kiều bào có thể cùng chung tay biến những ý tưởng sáng tạo và những ý kiến chia sẻ tại diễn đàn thành kết quả thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác kết nối, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất và đóng góp của cộng đồng người Việt nói chung, doanh nhân người Việt tại Australia nói riêng, thông qua nhiều hình thức để tạo sự gắn kết giữa cộng đồng ngoài nước và doanh nghiệp trong nước, thu hút sự đóng góp ngày càng nhiều của doanh nhân, trí thức, nhà khoa học người Việt ở Australia.

Bộ trưởng mong muốn các doanh nhân kiều bào tại Australia thường xuyên đóng góp, tham vấn về phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đầu tư và thu hút đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, chế biến, chế tạo, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Phát biểu chào mừng diễn đàn, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết quan hệ Việt Nam-Australia đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024. Việc triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2027 đã tạo khuôn khổ vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Hai nước đã nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỷ USD. Ngày càng có nhiều địa phương, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hợp tác kinh doanh và đầu tư vào Australia. Chính phủ Australia cũng đang đẩy mạnh triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, cũng như Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EEES).

Các quỹ đầu tư tư nhân của Australia đang hướng đến đầu tư sang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và logistics. Điều này sẽ góp phần vào mục tiêu tăng gấp đôi tổng vốn đầu tư của Australia vào Việt Nam.

Đại sứ đánh giá cao vai trò tiên phong của các doanh nghiệp kiều bào tại Australia. Các doanh nghiệp vừa trực tiếp tham gia, vừa đóng vai trò cầu nối trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp và địa phương hai nước, đồng thời là những người đi đầu trong công tác xã hội, nhân đạo, thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ủng hộ biển đảo và hỗ trợ thiết thực cho sinh viên và cộng đồng người Việt tại Australia.

Nhằm cập nhật tình hình phát triển kinh tế, các chính sách mới và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - trình bày một số diễn biến mới về tình hình trong nước, trong đó có việc Việt Nam chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các số liệu của Bộ Công Thương cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp kiều bào, phản ánh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kết quả tích cực trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng, thương mại.

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực triển khai nhiều nghị quyết định hướng kinh doanh và chiến lược phát triển kinh doanh quan trọng tới năm 2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Chương trình thảo luận đã lắng nghe 10 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận sôi nổi, sâu sắc từ các doanh nhân người Việt, nêu bật vai trò của các doanh nghiệp trong gắn kết cộng đồng ở trong và ngoài nước, cũng như đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các ý kiến không chỉ phản ánh thực tiễn kinh doanh của thị trường Australia mà còn thể hiện tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị để nâng cao vai trò của các doanh nhân người Việt tại Australia, kiến nghị những cơ chế, chính sách nhằm tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp cho quá trình phát triển đất nước.

Toàn cảnh diễn đàn. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia bên lề diễn đàn, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài - cho biết hiện nay ngày càng nhiều doanh nhân người Việt tại Australia mong muốn có cơ hội đầu tư vào Việt Nam. Các diễn đàn như thế này là dịp để các doanh nhân được cập nhật, chia sẻ thông tin cũng như bày tỏ tâm tư, mong muốn với Đảng và Nhà nước.

Ông cũng hoan nghênh Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 đánh giá kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia và cho biết các doanh nhân kiều bào rất phấn khởi trước các nghị quyết mới của Chính phủ. Điều này khích lệ các doanh nhân kiều bào hướng về quê hương để đầu tư kinh doanh nhiều hơn và đồng hành trong phát triển kinh tế đất nước.

Trong khi đó, ông Đỗ Văn Long - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Australia Blockchain - chia sẻ bản thân ông mong muốn đóng góp một phần công sức để phát triển kinh tế trong nước, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa từ Việt Nam cũng như hàng hóa xuất xứ từ Australia, thúc đẩy các hoạt động thương mại giữa hai nước.

Ông cho rằng các công nghệ mới như AI, blockchain, IoT và các thiết bị công nghệ ngày càng làm minh bạch hơn nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm từ cả hai nước, góp phần chống hàng giả và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm xuất nhập khẩu của Việt Nam và Australia.

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động ở Việt Nam và là đơn vị tiên phong về công nghệ này, công ty của ông Đỗ Văn Long dự định sẽ kết nối với các nhà đầu tư, những đơn vị xuất nhập khẩu chuyên nghiệp tại Australia và Việt Nam để giúp họ đưa công nghệ vào quá trình kiểm soát chất lượng hàng hóa, xuất nhập khẩu từ Australia qua Việt Nam hoặc từ Việt Nam sang Australia.

Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia có những chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp người Việt mới thành lập tại Australia trong lĩnh vực công nghệ cao nhằm kết nối và mở rộng nhóm người Việt muốn phát triển và muốn tăng cường hợp tác kinh doanh với Australia./.

