Bão số 12: Huế cảnh bão lũ các sông vượt báo động 3, nguy cơ cao sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết trong những giờ qua trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 40-60mm, có nơi cao hơn.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, từ ngày 22-24/10, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Sáng cùng ngày, lũ trên sông Hương, sông Bồ đã vượt báo động 1. Cảnh báo từ ngày 23-28/10, có khả năng đỉnh lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lớn hơn báo động 3 từ 0,3-0,5m; sông Hương tại Kim Long lũ lớn hơn báo động 3 từ 0,2-0,3m; nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt, trượt lở đồi núi do mưa lớn gồm các xã: Nam Đông có 89 hộ tại hai thôn Lấp và A Tin; Khe Tre có 90 hộ tại Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ 4, thôn 1 và đồi thôn Dỗi, đồi Pa Yêm, mái ta luy tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Hai xã Chân Mây-Lăng Cô, Phú Lộc nguy cơ cao sạt lở trên Quốc lộ 49B, thôn Bạch Thạch, khu vực các đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã, tuyến đường ra Khu du lịch Laguna, sườn núi phía Đông mũi Chân Mây-Lăng Cô; hai thôn Trung Phước Tượng và Trung An.

Tàu thuyền neo đậu ở bờ Nam sông Hương, thành phố Huế để tránh trú bão số 12. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Phường Phong Điền nguy cơ cao trượt lở đất đá dọc tuyến Đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1. Tại xã Bình Điền, nguy cơ cao trượt lở đất dọc tuyến Quốc lộ 49A.

Các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, cần đề phòng trượt lở đất đá đồi núi, khu dân cư dọc tuyến dọc đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A.

Mực nước hiện tại hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 400mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500mm.

Cơ quan chuyên môn thành phố Huế đã xây dựng kịch bản vận hành liên hồ chứa, tương ứng với lượng mưa từ 600-1.000mm. Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố Huế duy trì hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ; huy động hàng trăm phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó với bão lũ.

Các địa phương của thành phố Huế đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án di dời trên 10.000 hộ để ứng phó với bão, nước dâng; tập trung khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất.

Thành phố Huế cũng đã chủ động nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm và mặt hàng thiết yếu đảm bảo ứng phó trong điều kiện lụt, bão.

Hiện nay, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, triều cường, nước dâng đã làm nước từ biển tràn vào phá Tam Giang gây ngập úng cục bộ các khu vực Hải Dương, Phú Thuận thuộc phường Thuận An; khu vực ven phá Tam Giang, bến đò Cồn Tộc thuộc xã Đan Điền./.

Bão số 12: Huế cảnh báo lũ trên sông Hương lên trên báo động 3 Cảnh báo từ ngày 23-28/10, trên địa bàn thành phố Huế có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, lũ trên sông Hương sẽ lên trên báo động 3 từ 0,2-0,3m, khả năng gây ngập lụt.