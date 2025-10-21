Đà Nẵng, Cà Mau, Huế ứng phó bão số 12, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học

Chiều 21/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công điện số 08/CĐ-UBND về chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Do ảnh hưởng của bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ xảy ra đợt mưa rất lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 350-600mm, có nơi trên 800mm. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị không được lơ là, chủ quan, phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất.

Đồng thời phải tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ;” vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

Các địa phương, đơn vị kêu gọi nhân dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn; chủ động sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, ngập lụt sâu, sạt lở đất. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết…

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng có công điện về việc triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Hải đội Dân quân thường trực thành phố phối hợp chặt chẽ với Vùng 3 Hải quân tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn; sẵn sàng cơ động xe thiết giáp để xử lý các tình huống xảy ra khi có lệnh.

Tàu thuyền vào nơi trú tránh tại Âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang (Đà Nẵng). (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn về người, cơ sở vật chất, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 100% quân số từ 17 giờ ngày 22/10 đến 17 giờ ngày 30/10.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, ứng trực cứu hộ, cứu nạn phòng chống thiên tai 24/24 giờ, chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình thiên tai; kịp thời ứng phó với thiên tai; xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra…

Theo báo cáo nhanh ngày 21/10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tổng số tàu cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 4.148 tàu với khoảng 21.000 lao động, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 168 tàu.

Các đồn Biên phòng tuyến biển đã thống kê, kiểm đếm số người, tàu thuyền đang hoạt động trên biển và thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cũng trong ngày 21/10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận, đã ký ban hành Công văn số 1788/SGDĐT-VP yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn khẩn trương chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 12.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Khẩn trương kiểm tra, chằng chống, cắt tỉa cây xanh, bảo quản an toàn tài sản, trang thiết bị, thiết bị dạy học, sách thư viện; đặc biệt lưu ý kiểm tra các công trình xuống cấp, đang thi công dở dang và hệ thống điện.

Tại các khu vực ngập úng, thấp trũng, nơi có công trình không an toàn, trường học phải có biển cảnh báo nguy hiểm và phương án di dời tài sản, tài liệu đến vị trí an toàn, nhất là đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng phân cấp quyền quyết định linh hoạt cho cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã và thủ trưởng các trường trực thuộc Sở (nhất là khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, khu vực trũng thấp) được phép căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học nếu cần thiết, đồng thời thông tin đến lãnh đạo Sở.

Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục tự chủ quyết định việc đi học của sinh viên. Các trường chủ động lên phương án tổ chức dạy học trực tuyến khi học sinh không thể đến trường đối với các khu vực bị sạt lở, ngập lụt trong những ngày bão diễn biến phức tạp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trong ngành phân công các bộ phận trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó. Sau bão, khẩn trương tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và tình hình thiệt hại (nếu có) gửi về Sở trước 8 giờ ngày 22/10/2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên chủ động ứng phó một cách an toàn nhất.

Cà Mau gửi công văn hỏa tốc yêu cầu chủ động theo dõi, ứng phó trước bão số 12

Chiều 21/10, trước những diễn biến phức tạp của bão số 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc số 06163/UBND-NNXD, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động theo dõi, ứng phó trước bão số 12.

Ảnh hưởng của bão số 12 gây sóng to khu vực ven biển tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm chủ động ứng phó bão số 12, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương trong tỉnh phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Nhiệm vụ trọng tâm là thông tin kịp thời, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển, để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cùng đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra toàn bộ hệ thống cống, đập, trạm bơm, qua đó phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả để bảo vệ sản xuất; kiểm tra các tuyến đê biển, đặc biệt là các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, để xử lý giờ đầu khi có sự cố xảy ra; phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương có liên quan thông tin, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là công trình ven biển, trên đảo có biện pháp phòng ngừa, ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại.…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển thông báo đến các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; thường xuyên duy trì liên lạc với thuyền trưởng các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, yêu cầu.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp phù hợp để phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do thiên tai; sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; vận động người canh giữ đáy hàng khơi chủ động vào bờ tránh trú an toàn.

Huế: Sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt từ ngày 22-24/10 phổ biến từ 250-500mm

Tại Huế, chiều 21/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường phòng, chống bão số 12 và mưa lớn.

Cơ quan này yêu cầu các đơn vị, địa phương và người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường phát tin cảnh báo về thiên tai, dông, lốc, sét, gió mạnh, triều cường, nước dâng do bão để người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết chủ động phòng tránh.

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 12. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đồng thời chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục, đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến mưa lũ tại địa phương để bố trí lịch học cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi có thiên tai xảy ra.

Mặt khác, thông báo đến các chủ doanh nghiệp về tình hình mưa bão, gió mạnh để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian làm việc phù hợp; bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình đi làm và tan ca, phòng tránh thiệt hại do thiên tai, dông lốc, sét, gió mạnh gây ra.

Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết để chủ động triển khai "ba việc phải làm" gồm phòng ngừa-ứng phó-khắc phục; đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần).

Công an các đơn vị địa phương, nhất là các phường, xã vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở cao tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương tuyên truyền, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ chằng chống nhà cửa, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế đã chỉ đạo, các đơn vị Biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trên biển.

Đến nay, toàn bộ 1.075 tàu thuyền và trên 7.650 lao động đã được sắp xếp neo đậu an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Huế cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng thành phố Huế cảnh báo, trên biển từ ngày 22-24/10 có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 biển động, sóng biển cao 1,5-3; đất liền vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong thời gian này, trên đất liền thành phố Huế có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 600mm. Các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với mưa lớn cường suất trên 100mm/giờ và trên 200mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng đô thị và ngập lụt diện rộng toàn thành phố.

Trong ngày 21/10, một số tuyến đường vùng thấp trũng trên địa bàn các xã như: Quảng Điền, Đan Điền… đã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ ảnh hưởng đến việc lưu thông./.

