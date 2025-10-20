Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ứng phó với bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần chủ động và quyết liệt nhất.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, từ 19h00 đêm qua (19/10) đến nay, nhiều địa phương đã xuất hiện mưa lớn với lượng vượt 100 mm, cá biệt tại xã Trà Vân (124 mm), xã Hiệp Đức (119,4 mm), xã Nam Trà My (118 mm),...

Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ. Mực nước trên các sông đều ở dưới mức báo động 1. Các hồ chứa thủy lợi/thủy điện đang được vận hành bình thường. Có 7/17 hồ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý đã đầy nước. 7 hồ khác đạt 50-80% dung tích.

Các hồ chứa vừa và nhỏ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý hầu hết đã đầy. Các hồ chứa lớn như Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Đăk Mi 4 đã có các quy định về mực nước vận hành để đón lũ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành các công văn yêu cầu các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn vận hành theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn hồ và hạ du.

Đến 9h ngày 20/10, tổng số tàu cá của Đà Nẵng là 4.148 tàu. Bộ đội Biên phòng thành phố đã và đang liên tục phát các bản tin cảnh báo bão cho 264 tàu cá đang hoạt động trên biển, trong đó có 32 tàu ở khu vực Hoàng Sa và 71 tàu ở khu vực Trường Sa, đồng thời kêu gọi, hướng dẫn các tàu di chuyển khỏi vùng nguy hiểm, có kế hoạch hành trình đảm bảo an toàn. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn luôn trong trạng thái thường trực.

Về tình hình sản xuất, vụ Hè Thu 2025 đã thu hoạch được 41.225 ha lúa (đạt năng suất bình quân ước đạt 56,48 tạ/ha). Các loại cây trồng khác như Ngô, Lạc, Mè, Dưa hấu đã thu hoạch xong. Tình hình nuôi trồng thủy sản ổn định, chưa xảy ra dịch bệnh. Tổng diện tích nuôi ao đang nuôi là 1.740 ha và 2.380 lồng bè đang nuôi. Ngành chức năng đã có công văn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống mưa bão cho 1.670 ha ao và 2.380 lồng bè có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/10/2025 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Đồng thời, các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu triển khai khẩn trương các nội dung chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ."

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. Tổng số người dân dự kiến di dời là 210.014 người, bao gồm cả phương án sơ tán xen ghép và tập trung. Khu vực dự kiến sơ tán là các công trình kiên cố tập trung tại địa phương như trường học, nhà văn hóa, nhà thờ, chùa.

Các lực lượng chức năng Đà Nẵng đang nỗ lực tối đa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão số 12 gây ra. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thống và chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho ít nhất 3 ngày theo khuyến cáo của chính quyền thành phố, đồng thời phối hợp thực hiện di dời khi có yêu cầu.

Chiều 20/10, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 12 và đợt mưa lớn diện rộng sắp tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ."

Để ứng phó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường kích hoạt ngay phương án phòng chống thiên tai tại địa phương, đẩy mạnh thông tin đến từng khu dân cư, từng hộ dân và có biện pháp di dời dân đến nơi an toàn theo phương án sơ tán đã được phê duyệt. Đồng thời, các địa phương phải tập trung bố trí lực lượng, phương tiện túc trực, điều tiết tại các điểm giao thông có nguy cơ ngập lụt cao và chủ động cho học sinh nghỉ học theo tình hình thực tế.

Đối với khu vực đô thị, Phó Chủ tịch giao Sở Xây dựng rà soát, đánh dấu các điểm ngập, có phương án xử lý, đồng thời vận động người dân tháo dỡ vật dụng đậy nắp cống thoát nước để tăng khả năng thoát nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy điện, thủy lợi để chủ động điều tiết mực nước về "kịch bản" quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lưu ý các địa phương phải thông tin để người dân chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm tích trữ ít nhất trong 3 ngày.

“Tất cả mọi phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng trước 17h ngày 22/10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ huy toàn diện lực lượng và khoảng 300 xuồng nhỏ do các tổ chức thiện nguyện huy động để phục vụ công tác di chuyển người dân vùng ngập lụt," ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Trong khi đó, chiều 20/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng có công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường-xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải Thành phố thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão số 12 để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Các đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng không để thuyền viên ở lại trên tàu khi bão đổ bộ trực tiếp tại khu vực neo đậu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Trước đó, vào sáng 20/10, tại buổi làm việc với các địa phương, đơn vị tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại tất cả các tàu cá của Thành phố Hồ Chí Minh đang đánh bắt xa, nhất là trong vùng ảnh hưởng của cơn bão số 12, các cơ quan chức năng cần có động thái thông tin sớm cho các tàu cá để bà con ngư dân chủ động tìm nơi tránh, trú bão, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đang hành nghề trên biển.

“Cơn bão số 12 được xác định là đường di chuyển khá phức tạp, nên các cơ quan chức năng cần chủ động thông tin đến người dân hành nghề trên biển để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại," ông Bùi Minh Thạch lưu ý.

Chủ động ứng phó với bão số 12, Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Biên phòng Thành phố đã tăng cường 1 kíp tàu ra đóng quân tại Côn Đảo. Hiện nay, trước mắt tổ công tác hỗ trợ người dân đặc khu Côn Đảo phòng chống bão và sắp tới vào mùa gió chướng, sau đó tiếp tục tăng cường cho đợt cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đến ngày 15/11./.

Quân đội sẵn sàng tại nơi có nguy cơ bị chia cắt do bão số 12 để hỗ trợ dân Các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.