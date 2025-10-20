Bão số 12 liên tục đổi hướng, hướng về vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 12 vẫn duy trì cường độ, tuy nhiên bão liên tục đổi hướng, hướng về vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Hồi 19 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 21/10, bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây sau đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó đến 19 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng suy yếu.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự kiến đến 19 giờ ngày 23/10, bão trên vùng biển thành phố Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị-Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị-Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bảo vệ công trình trước mưa lớn do bão số 12 và không khí lạnh

Ngày 20/10, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 21/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông ở các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi điện: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thuộc các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi; chủ đầu tư các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi; Giám đốc các Đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng, chống bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 18/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 19/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 12.

Các đơn vị tăng cường theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và diễn biến mưa, lũ; kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công (lưu ý đối với các hạng mục công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; sẵn sàng di dời người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng...).

Đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. Đồng thời, chủ động tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chứa có cửa van điều tiết, thực hiện điều chỉnh linh hoạt mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị xác định danh sách cụ thể các công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn, lưu ý các hồ nhỏ do cấp xã quản lý; cập nhật phương án triển khai ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình phù hợp với dự báo mưa lũ và tình trạng công trình.

Khoanh vùng cụ thể các diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn; xây dựng phương án ứng phó cho từng khu vực, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ.

Khi xảy ra mưa lớn, có nguy cơ ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt, úng gây ra.

Đối với các hồ chứa có cửa van điều tiết phải thực hiện nghiêm chế độ quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.

Sau khi kết thúc đợt mưa, cần đánh giá lại việc thực hiện quy trình vận hành, quy trình vận hành cửa van; báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có).

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có sự cố công trình.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình (nếu có) và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng của Cục./.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lũ Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp phòng chống bão số 12, mưa lớn kéo dài, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.