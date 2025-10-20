Quảng Ngãi kêu gọi, hướng dẫn hơn 760 tàu thuyền di chuyển tránh trú bão số 12

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành thông báo số 255/TB-Ủy ban Nhân dân về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động, tập trung triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 12 và các tình huống thiên tai theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Đối với công tác đảm bảo an toàn tàu, thuyền, hiện nay, trên biển còn khoảng 766 tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác thông tin, kêu gọi, hướng dẫn các tàu di chuyển tránh trú bão an toàn.

Đối với các tàu đã vào nơi neo đậu, đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tập trung hỗ trợ ngư dân neo đậu an toàn (bao gồm an toàn về cháy, nổ); đồng thời, kết hợp thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đối với các lồng, bè đang nuôi trồng trên biển, ven biển, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Lý Sơn tổ chức kiểm tra, thông báo, hướng dẫn di chuyển các lồng, bè vào nơi an toàn, đúng quy định.

Về ứng phó mưa lớn kéo dài, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã phía Tây đã có nhiều đợt mưa lớn, dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra và kéo dài sẽ gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng thường trực phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình mưa lớn, sạt lở; đồng thời, chỉ đạo triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán khỏi những nơi nguy hiểm ngay từ sớm để đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.

Các địa phương chủ động tổ chức các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của địa phương, rà soát, kiểm tra các điểm, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để chủ động triển khai phương án sơ tán dân theo phương án, kế hoạch.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Hướng di chuyển của bão số 12 (lúc 17 giờ ngày 20/10). (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong ngày 20/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 4878/SNNMT-MT về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với bão số 12.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát các vị trí chôn lấp, xử lý chất thải rắn trên địa bàn để có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị vận hành, quản lý các bãi chôn lấp khẩn trương xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thu gom rác thải khẩn trương, vận chuyển, xử lý lượng rác tồn đọng trước khi bão đổ bộ, tránh tình trạng rác trôi nổi, gây ô nhiễm nguồn nước.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát các vị trí chôn lấp, xử lý chất thải rắn trên địa bàn để có kế hoạch phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ động kiểm tra, gia cố các công trình bảo vệ môi trường như hồ chứa nước thải, bể lắng, khu chứa chất thải rắn, nhà kho chứa hóa chất, tránh rò rỉ, tràn chất thải ra môi trường khi mưa lớn. Đặc biệt, phải tạm dừng hoạt động xả thải ra môi trường trong thời điểm bão, mưa lớn nếu có nguy cơ gây tràn hoặc vỡ hệ thống xử lý.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều 20/10, trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ 100-300mm.

Ở một số nơi có lượng mưa cao hơn như Hương Trà 373mm, Phổ Phong 324mm, Đức Phong 309mm. Mực nước trên sông Trà Câu đã đạt đỉnh, đo được tại trạm Trà Câu là 4,02 m, trên mức báo động 1 0,52m.

Về tình hình ngập, hiện tại, cầu tràn Thạch Nham (tuyến Quảng Ngãi-Sơn Hà), Xiphông Hành Phước-Hành Thịnh đã bị ngập từ 0,5-0,7m, các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông.

Hiện, số tàu đang hoạt động trên các vùng biển là 354 tàu với hơn 4.350 lao động; tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Thiệt hại ban đầu được ghi nhận là sạt lở nhỏ tại tuyến đường Ba Tơ-Ba Lế; hai con bò của một hộ dân tại phường Trương Quang Trọng bị sét đánh chết./.

Từ 23-28/10, miền Trung có thể xảy ra lũ lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt mưa lũ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới có thể gây ngập sâu, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh và sản xuất.