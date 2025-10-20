Quân đội sẵn sàng tại nơi có nguy cơ bị chia cắt do bão số 12 để hỗ trợ dân

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc số 6001/CĐ-TM về việc chủ động triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

Công điện gửi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu 3, 4, 5, 7; các quân đoàn 12, 34; các quân chủng phòng không-không quân, hải quân; bộ đội biên phòng, cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa; các binh chủng tăng thiết giáp, đặc công, công binh, hóa học, thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 15, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Thực hiện Công điện số 200 ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 19/BCĐ-BNNMT ngày 20/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 12, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, để chủ động ứng phó với bão số 12 gây mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị Quân đội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 18/BCĐ-BNNMT ngày 19/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Công điện số 5961/CĐ-TM ngày 19/10/2025 của Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với bão số 12 trên Biển Đông.

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lớn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 3, 4, 5, 7, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt; chủ động sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ém lót sẵn tại các khu vực có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt, giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện, tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đơn vị; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo. Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh.

Quân đoàn 12, Quân đoàn 34 và các binh đoàn, binh chủng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Hồi 13 giờ ngày 20/10/2025, tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 115,9 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 (khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22-26/10 khu vực Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có nơi mưa rất to trên 900 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở các vùng trũng thấp và đô thị; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên trên báo động 3./.

