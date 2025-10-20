Bộ Công Thương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với bão số 12

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 18/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 19/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với bão số 12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Thủ trưởng tại các đơn vị trong ngành công thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (đặc biệt các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi) chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tăng cường kiểm tra việc vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện thuộc địa bàn quản lý. Yêu cầu các cơ sở khai thác khoáng sản trên địa bàn có biện pháp phòng chống sạt lở đất, ngập lụt tại các mỏ, rà soát kiểm tra các hồ thải quặng đuôi các khai trường, các hầm lò khai thác với độ sâu lớn.

Khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điện lực tại các địa phương, các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần để ứng phó với diễn biến của bão số 12. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ yêu cầu tại Công điện này. Phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, thủy điện nhỏ hoặc đang thi công, sửa chữa; vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 21/10, bão số 12 ở vị trí 18,4N-112,7E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc, có khả năng mạnh thêm, cấp 11, giật cấp 13, đến 7 giờ ngày 22/10, bão số 12 ở vị trí 17,2N-110,7E, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3./.

Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương ứng phó với bão số 12 Trước diễn biến phức tạp của bão và nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần chủ động và quyết liệt nhất.