Lâm Đồng di dời người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh Lâm Đồng bị ngập và có nguy cơ ngập sâu. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Sáng 4/12, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết địa phương đang triển khai lệnh di dời khẩn cấp, yêu cầu người dân ở các khu vực ngập sâu di chuyển đến nơi tập trung an toàn và nhà người thân nằm ngoài vùng nguy hiểm.

Theo đó, phường tổ chức di dời các hộ dân thuộc các khu vực có nguy cơ ngập sâu tại 6 khu phố gồm Kim Ngọc; Kim Bình; Ung Chiếm và Thắng Hòa; Khu phố Phú Thành và Phú Hòa; Khu phố Phú Thịnh và Khu phố Phú Xuân, Phú Mỹ. Người dân được đưa đến các nơi an toàn như trường học, nhà thờ và các nhà kiên cố trên địa bàn phường.

Lực lượng “4 tại chỗ” được huy động tối đa, phân công tổ chức di dời dân. Công an phường bố trí lực lượng phối hợp các khu phố triển khai công tác di dời, bảo vệ tài sản của người dân; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực, tuyến đường bị ngập lụt.

Ban Chỉ huy Quân sự phường bố trí lực lượng tham gia cứu hộ, cung cấp áo phao và các vật dụng cần thiết trong quá trình di dời; phối hợp với các Khu phố rà soát, cập nhật xác định các khu vực dân cư trọng điểm di dời.

Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị liên quan đảm nhận công tác hậu cần tại nơi tạm trú và liên tục thông tin tình hình ngập lụt qua hệ thống phát thanh để người dân chủ động ứng phó.

Còn tại xã Liên Hương, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ ngập.

Ủy ban Nhân dân xã đã huy động các lực lượng tại chỗ thực hiện di dời được 350 hộ ở vùng ngập sâu, vùng nguy cơ cao.

Tính đến trưa 4/12, các lực lượng vẫn đang hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản và dắt gia súc đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa đầu nguồn, lượng nước đổ về nhiều, hồ Lòng Sông tăng cao.

Để đảm bảo an toàn, hồ Lòng Sông tăng lưu lượng xả tràn bắt đầu lúc 4 giờ 30 phút ngày 4/12 với lưu lượng xả 1.200 m3/s. Nước lũ đổ dồn về cửa biển Liên Hương, khiến 250 thuyền thúng, tàu cá bị đứt neo trôi dạt ra biển.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Liên Hương đã triển khai toàn bộ lực lượng cùng ngư dân kéo, neo các phương tiện dạt vào kè, đồng thời huy động phương tiện của ngư dân hỗ trợ cứu hộ.

Đồng thời bố trí lực lượng túc trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, triển khai lực lượng hỗ trợ người dân và khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống./.

