Lào: Bụi mịn PM 2.5 ngưỡng nguy hiểm bao phủ các thành phố trên cả nước

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào ngày 25/3, chất lượng không khí tại nước này đang suy giảm. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 chạm ngưỡng nguy hiểm, ảnh hưởng đến các thành phố trên khắp cả nước.

Báo cáo nêu rõ tỉnh Xayaboury, miền Bắc Lào, có chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hiểm, với nồng độ PM 2.5 lên tới 284 microgam trên mét khối (µg/m3), cao hơn 5 lần so với giới hạn an toàn 50 µg/m3 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quy định.

Các tỉnh Xieng Khuang, Sekong và thủ đô Vientiane cũng ghi nhận nồng độ bụi PM 2.5 vượt 260 µg/m3, đạt mức nguy hiểm.

Bụi mịn PM 2.5 có đường kính dưới 2,5 micromet, tức là các hạt bụi này bé hơn 1/30 so với sợi tóc của con người. Với kích thước siêu nhỏ như vậy và chứa nhiều thành phần độc hại, chúng có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, gây bệnh đường hô hấp, tim mạch…/.

