Xả súng hàng loạt tại Nam Phi khiến 7 người đàn ông thiệt mạng

Cảnh sát Nam Phi ngày 18/10 xác nhận 7 người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Cape Town, tỉnh Western Cape.

Vụ việc xảy ra vào tối 17/10 (giờ địa phương) trên đường R53 ở Philippi East - vùng ngoại ô thuộc khu vực Cape Flats của Cape Town. 7 người đàn ông trong độ tuổi 20-30 đã bị bắn chết trong vụ việc mà chính quyền sở tại mô tả là “hành vi bạo lực vô nghĩa."

Trong tuyên bố được đưa ra vào sáng 18/10, cảnh sát ở Western Cape thông báo đã mở cuộc truy lùng quy mô lớn sau vụ xả súng.

Theo tuyên bố, “các điều tra viên thuộc Đơn vị phòng, chống Tội phạm Nghiêm trọng và Bạo lực của Tỉnh đã được phân công điều tra vụ án và đang truy vết mọi manh mối có thể để xác định và bắt giữ các đối tượng thực hiện vụ tấn công tàn bạo này."

Cảnh sát Western Cape lên án mạnh mẽ hành động bạo lực nêu trên và cho biết cuộc điều tra được ưu tiên để đảm bảo rằng những kẻ thủ ác sẽ nhanh chóng bị đưa ra trước công lý.

Tuyên bố dẫn lời Ủy viên Cảnh sát tỉnh Western Cape - ông Thembisile Patekile - bày tỏ lo ngại về mức độ bạo lực và kêu gọi người dân hỗ trợ lực lượng chức năng bằng cách chia sẻ bất cứ thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra.

Động cơ đằng sau vụ xả súng hiện chưa được làm rõ và chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện./.

