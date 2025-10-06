Australia: Xả súng tại Sydney khiến 20 người bị thương

Cảnh sát bang New South Wales của Australia ngày 5/10 đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng trên một tuyến phố đông đúc ở thành phố Sydney của bang này, khiến 20 người bị thương.

Cảnh sát loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố hoặc hoạt động băng nhóm.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào tối 5/10 theo giờ địa phương khi đối tượng nổ súng bừa bãi, từ 50-100 phát đạn, vào xe ôtô đi qua và cảnh sát.

Một lực lượng cảnh sát quy mô lớn đã được triển khai đến hiện trường, phong tỏa tuyến phố nói trên và bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi tại căn hộ phía trên một cơ sở kinh doanh, thu giữ 2 khẩu súng trường.

Đối tượng bị thương trong lúc bị bắt giữ và đã được đưa tới bệnh viện. Hiện chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra.

Đối với các nạn nhân, đa số bị thương do mảnh đạn hoặc kính vỡ, trong đó một số người phải nhập viện. Có một trường hợp trúng đạn và tự đến bệnh viện, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Cảnh sát bang New South Wales miêu tả vụ việc là “nghiêm trọng và kinh hoàng,” tuy nhiên cho biết chưa phát hiện mối liên hệ nào giữa vụ xả súng này với khủng bố hay tội phạm băng nhóm.

Nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng nổ lớn, nhìn thấy tia lửa, khói và choáng váng trước diễn biến nhanh chóng của vụ việc.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc./.

