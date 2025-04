Pakistan công bố loạt biện pháp sau những bước đi của Ấn Độ

Ngày 24/4, Chính phủ Pakistan đã công bố hàng loạt các biện pháp nhằm phản ứng trước những bước đi của Ấn Độ liên quan đến vụ tấn công ngày 22/4 tại Pahalgam, Jammu & Kashmir, khiến 25 người Ấn Độ và một công dân Nepal thiệt mạng, đồng thời gây thương tích cho nhiều người khác.

Ủy ban an ninh quốc gia giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan đã họp khẩn ngay trong ngày.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, tại cuộc họp, nước này đã quyết định đóng cửa biên giới, hủy bỏ các hoạt động thương mại và đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không do Ấn Độ sở hữu hoặc điều hành, đồng thời phản đối việc New Delhi đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn được ký từ năm 1960 - vốn được coi là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác song phương giữa hai nước.

Thông báo cũng nêu rõ các tùy viên quốc phòng, hải quân và không quân của Ấn Độ tại Thủ đô Islamabad là những người không được hoan nghênh và được yêu cầu rời khỏi Pakistan ngay lập tức.

Ngoài ra, thông báo cho biết thị thực đã cấp cho công dân Ấn Độ sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ những người hành hương Ấn Độ viếng thăm đền thờ đạo Sikh tại Pakistan.

Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam, khu vực Jammu và Kashmir ngày 22/4 vừa qua, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan có liên quan tới vụ việc. Ngày 24/4, cảnh sát khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã công bố ba phần tử khủng bố nghi có liên quan đến vụ tấn công, trong đó hai đối tượng là công dân Pakistan, song không cung cấp thêm chi tiết hoặc bằng chứng về mối liên quan.

Phía Pakistan đã bác bỏ các cáo buộc này.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một loạt biện pháp mạnh mẽ, sau cuộc họp Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì tối 23/4. Trong đó, Ấn Độ tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn, trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, đóng cửa ngay lập tức cửa khẩu biên giới Attari - một trong những tuyến giao thương then chốt giữa hai nước, hủy bỏ toàn bộ thị thực SAARC (SVES) cấp cho công dân Pakistan và cấm nhập cảnh theo diện này trong tương lai.

Đến nay, Mặt trận kháng chiến (TRF) thuộc tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Pahalgam.

Trong bối cảnh căng thẳng, ngày 24/4, Hải quân Ấn Độ thông báo, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường nội địa mới nhất của nước này, INS Surat, đã tiến hành cuộc thử nghiệm thành công đánh chặn và phá hủy một mục tiêu tên lửa bay thấp, nhanh, lướt trên mặt biển.

Sự kiện này cũng diễn ra trùng với thời điểm Pakistan ban hành khuyến cáo hàng hải liên quan tới kế hoạch tiến hành thử nghiệm tên lửa đất đối đất từ bờ biển Karachi, trong Vùng đặc quyền kinh tế của nước này, từ ngày 24-25/4./.

Quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Pakistan căng thẳng sau vụ tấn công ở Kashmir Vụ tấn công ở Pahalgam khiến ít nhất 26 người thiệt mạng là một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi Điều 370 (quy định về quyền tự trị đặc biệt cho Jammu và Kashmir) bị bãi bỏ năm 2019.