Ấn Độ: Ai là thủ phạm nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir?

Ngày 23/4, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định sẽ trừng trị những kẻ lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường ở khu vực Kashmir, khiến 26 người thiệt mạng.

Phát biểu một ngày sau vụ tấn công xảy ra ở một địa điểm du lịch thuộc khu vực Himalaya, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nêu rõ những đối tượng đã trực tiếp tiến hành và cả những đối tượng đứng sau vụ tấn công sẽ sớm đối mặt với phản ứng “rõ ràng và mạnh mẽ” từ Ấn Độ.

Bộ trưởng Singh không nêu đích danh những đối tượng mà Ấn Độ cho là chịu trách nhiệm về vụ giết hại các du khách nói trên, nhưng cho biết "Chính phủ Ấn Độ sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết và phù hợp."

Tuyên bố được đưa ra ngay trước cuộc họp an ninh đặc biệt được triệu tập lúc 12h30 giờ GMT (tức 19h30 theo giờ Việt Nam) do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì. Ông Modi đã cắt ngắn chuyến thăm Saudi Arabia để trở về New Delhi ngay từ sáng 23/4.

Trong tuyên bố ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Modi cam kết những kẻ chịu trách nhiệm cho "hành động tàn bạo" này sẽ "bị đưa ra công lý."

Trong khi đó tại khu vực Pahalgam, lực lượng an ninh Ấn Độ đang tiến hành rà soát các khu rừng xung quanh. Khoảng 100 người, bị tình nghi ủng hộ các tay súng, cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn.

Cảnh sát Ấn Độ cũng công bố bản phác thảo chân dung 3 trong số 4 đối tượng tình nghi.

Đến nay, một nhóm tay súng ít được biết đến có tên Kashmir Resistance, đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua này.

Trong thông điệp trên mạng xã hội, nhóm này cho rằng những cá nhân bị nhắm tới không phải là khách du lịch bình thường mà có liên hệ và liên kết với các cơ quan an ninh Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ chưa bình luận về tuyên bố của nhóm Kashmir Resistance. Tuy nhiên, theo các cơ quan an ninh Ấn Độ, Kashmir Resistance là một nhóm các tổ chức chiến binh có trụ sở tại Pakistan.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Pakistan ngày 23/4 đã gửi “lời chia buồn đến thân nhân những người đã khuất."

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào du khách ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Quách Gia Côn khẳng định: “Trung Quốc kiên quyết phản đối khủng bố dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương”./.

