Nước Mỹ rúng động bởi những lời đe dọa tấn công khủng bố từ al-Qaeda

Theo Reuters, Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) ngày 19/9 tuyên bố những lời kêu gọi tấn công gần đây của al-Qaeda nhằm vào “Xứ cờ hoa” chứng tỏ mối đe dọa dai dẳng của tổ chức khủng bố này đối với nước Mỹ.

Bản ghi nhớ của NCTC gửi các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết al-Qaeda và chi nhánh tại Yemen (AQAP) “có khả năng đang tìm cách lợi dụng các ấn phẩm truyền thông và các cuộc xung đột toàn cầu, đặc biệt là ở những nơi có sự hỗ trợ hoặc can thiệp quân sự của Mỹ, để kích động các đối tượng tấn công tiềm tàng."

NCTC kêu gọi các quan chức chính phủ tránh bị giám sát, không đăng tải hoặc chia sẻ công khai thông tin chi tiết về kế hoạch, lịch trình và địa điểm di chuyển, đồng thời tháo bỏ phù hiệu và các hình thức nhận dạng khác ngoài giờ làm việc.

Trong bản ghi nhớ, NCTC cũng cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng đối với các mục tiêu thu hút đông người, trong đó có các sự kiện thể thao và âm nhạc, đồng thời kêu gọi sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tại những địa điểm này, cùng với việc tổ chức họp báo trước sự kiện về các biện pháp an ninh.

Mỹ coi al-Qaeda là “tổ chức khủng bố nước ngoài." Vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại New York và Washington do al-Qaeda thực hiện đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Báo cáo do Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố cuối năm ngoái, đánh giá các loại mối đe dọa khác nhau đối với “Xứ cờ hoa," cho biết al-Qaeda đã cam kết tấn công nước Mỹ và đã “tái mở rộng phạm vi hoạt động” tới các nước phương Tây.

NCTC, nằm dưới quyền kiểm soát của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, được thành lập vào năm 2004.

Theo NCTC, thông tin mà trung tâm này chia sẻ với lực lượng thực thi pháp luật sẽ cung cấp cho họ các công cụ để khắc chế những âm mưu tấn công của al-Qaeda./.

Mỹ tiêu diệt một thành viên cấp cao của chi nhánh Al-Qaeda ở Syria Lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành cuộc không kích chính xác ở phía Tây Bắc Syria, khiến một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Hurras al-Din, thiệt mạng.