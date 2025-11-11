Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Ngày 11/11, hơn 21 triệu cử tri Iraq đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội được xem là bước ngoặt chính trị lớn của quốc gia vùng Lưỡng Hà.

Theo Ủy ban Bầu cử Iraq, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h00-18h00 ngày 11/11 theo giờ địa phương (tức 11h-22h cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu.



Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 7 kể từ sau khi Mỹ dẫn đầu liên minh đưa quân vào Iraq năm 2003, lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Iraq từng chứng kiến đẫm máu và sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định ai nắm quyền lãnh đạo trong nước, mà còn định hình vai trò của Iraq trong bối cảnh Trung Đông đầy biến động.



Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao độc lập (IHEC) của Iraq, hơn 7.700 ứng cử viên đủ điều kiện, đại diện cho 31 liên minh, 38 đảng và khoảng 75 danh sách độc lập, tranh cử vào 329 ghế của Hội đồng Đại diện (Quốc hội Iraq).

Hơn 21 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu tại 8.700 điểm bầu cử trên toàn quốc. Trước đó, ngày 9/11, hơn 800 điểm bỏ phiếu đã mở cửa cho hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời tham gia bầu cử sớm.



Theo quy định, 25% trong tổng số 329 ghế quốc hội được dành cho nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Theo thông lệ, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.



Các quan sát viên nhận định cuộc bầu cử này là phép thử quan trọng đối với nền dân chủ non trẻ của Iraq, cũng như khả năng duy trì ổn định sau nhiều năm bạo lực sắc tộc, khủng bố và can thiệp từ bên ngoài. Một chính phủ ổn định và có tầm nhìn sẽ giúp Iraq phát huy vai trò trung gian cân bằng trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố vị thế trong một Trung Đông đang định hình lại trật tự quyền lực.



Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia alSudani nhậm chức từ tháng 10/2022, được đánh giá là người ôn hòa, chủ trương cải cách và theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hiện là ứng cử viên hàng đầu, song vẫn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các khối chính trị truyền thống như Fatah và Liên minh Nhà nước Pháp quyền.



Hiện nay, mối quan tâm lớn nhất của người dân không chỉ là tình hình an ninh, mà còn là thiếu việc làm và dịch vụ công yếu kém, trong đó có tình trạng mất điện thường xuyên dù quốc gia này giàu tài nguyên năng lượng./.

