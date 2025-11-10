Chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử phục vụ bầu cử

Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).

Trang thông tin điện tử bầu cử được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 1343/NQ-UBTVQH15 ngày 31/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó giao Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Tập đoàn Viettel xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là kênh thông tin chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia có địa chỉ truy cập là: http://hoidongbaucu.quochoi.vn/ và được liên kết qua Logo trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội tại địa chỉ http://quochoi.vn/.

Với việc ứng dụng giải pháp công nghệ tiên tiến trên không gian mạng, Trang thông tin điện tử bầu cử có chức năng cung cấp thông tin, đăng tải, phổ biến, tra cứu các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử của Đảng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố.

Qua đó, Trang thông tin tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động và sự đồng thuận xã hội, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân; đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh, thịnh vượng.

Ngoài ra, Trang thông tin điện tử bầu cử là cầu nối quan trọng, giúp cử tri, nhân dân truy cập, tìm kiếm, tiếp cận và nghiên cứu các thông tin về cuộc bầu cử.

Đặc biệt, chỉ với thao tác đơn giản, cử tri từ mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài đã có thể nắm được bức tranh toàn cảnh về công tác bầu cử, gồm: các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bầu cử; các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản, nghị quyết, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các Tiểu ban; các mốc thời gian công việc thực hiện trong cuộc bầu cử; hỏi đáp về bầu cử; danh sách người ứng cử, kết quả cuộc bầu cử, thông tin về hoạt động bầu cử tại các địa phương trên toàn quốc…

Sự ra mắt của Trang thông tin điện tử bầu cử khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm thống nhất, minh bạch, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

