Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Ngày 9/11, Iraq mở cửa các điểm bỏ phiếu sớm dành cho lực lượng an ninh và những người phải di dời trong nước, trong khuôn khổ cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra ngày 11/11 tới.



Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h00 ngày 9/11 (giờ địa phương) và sẽ đóng vào lúc 18h00 cùng ngày. Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt quanh các điểm bỏ phiếu và khu vực gần đó nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ.



Đây là giai đoạn đầu của cuộc tổng tuyển cử, với 7.744 ứng cử viên, trong đó có hơn 2.200 phụ nữ, cạnh tranh vào 329 ghế trong Hội đồng đại diện, tức Quốc hội Iraq.

Theo kế hoạch, có 21 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu tại 8.703 điểm bầu cử vào ngày 11/11 tới./.

