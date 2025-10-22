Mỹ và Israel thảo luận về vấn đề giải giáp Hamas và tái thiết Gaza

Phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng Israel chiều 22/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Israel và Mỹ đang đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn phía trước, bao gồm việc giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời tái thiết Gaza để cải thiện cuộc sống cho người dân địa phương.

Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ: "Đây không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ Thủ tướng hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Nhưng đây là điều mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cam kết thực hiện."

Phó Tổng thống Vance cũng cho biết đã có nhiều cuộc trao đổi tích cực không chỉ với Chính phủ Israel mà còn với các đối tác trong thế giới Arab, những nước đang sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình tái thiết Gaza và đảm bảo ổn định khu vực.

Trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay trước buổi họp báo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về lệnh ngừng bắn đang diễn ra tại Gaza và triển vọng mở rộng Hiệp định Abraham - một sáng kiến nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab trong khu vực.

Ông Vance bày tỏ tin tưởng việc mở rộng Hiệp định Abraham sẽ mang lại ổn định lâu dài cho khu vực.

Đáp lại, Thủ tướng Netanyahu cho biết quan hệ giữa Israel và Mỹ trong năm qua đã đạt đến mức độ “chưa từng có tiền lệ” và bày tỏ ấn tượng với chuyến thăm của ông Vance.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không phải là một lãnh thổ bảo hộ của Mỹ. Israel sẽ là bên có tiếng nói cuối cùng về vấn đề an ninh của mình."

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel và Phó Tổng thống Mỹ diễn ra giữa lúc Quốc hội Israel bỏ phiếu thông qua bước đầu của một dự luật nhằm áp dụng chủ quyền của Israel tại khu vực Bờ Tây, đánh dấu động thái mới gây tranh cãi, nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine, cũng như với cộng đồng quốc tế./.

