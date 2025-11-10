Tượng Godzilla trong nhà lớn nhất thế giới tại sân bay Haneda thu hút du khách

Kể từ cuối năm nay, hành khách rời thủ đô Tokyo của Nhật Bản đi các chuyến bay quốc tế sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng Godzilla trong nhà lớn nhất thế giới, có chiều dài khoảng 40m và cao 9m.

Tượng sẽ được đặt tại tiền sảnh khởi hành của nhà ga số 3, sân bay Haneda.

Theo trang web chính thức của sân bay Haneda, quái vật nổi tiếng của Nhật Bản này đã xuất hiện trong hơn 30 bộ phim trong và ngoài nước kể từ khi bộ phim "Godzilla" đầu tiên được phát sóng năm 1954.

Tượng Godzilla là một dự án hợp tác giữa Toho Co., đơn vị sáng tạo và sản xuất loạt phim ăn khách và các công ty vận hành nhà ga của sân bay Haneda.

Ngoài bức tượng này, hình ảnh của Godzilla và các quái vật khác từng xuất hiện trong các bộ phim sẽ được trưng bày phía trên quầy thông tin tại sảnh đến ở tầng 2 của nhà ga số 3.

Cùng với đó, một bức tượng Godzilla từ bộ phim "Godzilla Minus One" từng giành giải Oscar của Mỹ hồi năm 2024 cho hiệu ứng hình ảnh, cũng sẽ được đặt tại sảnh đến của nhà ga trên.

Theo các công ty thực hiện dự án trên, tác phẩm này dự kiến được trưng bày đến tháng 12/2026.

Một quan chức tham gia dự án hy vọng thông qua Godzilla - nhân vật được biết đến cả trong và ngoài nước, Haneda sẽ tăng sức hấp dẫn như một trung tâm quảng bá văn hóa Nhật Bản.

Hiện nhà ga này đã có khu mua sắm tái hiện cảnh quan thành phố truyền thống thời kỳ Edo vào khoảng thế kỷ 17./.

