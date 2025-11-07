Australia trang bị công nghệ soi chiếu hiện đại cho các sân bay lớn

Đời sống

Chính phủ Liên bang Australia đã đầu tư khoảng 2 tỷ AUD cho việc nâng cấp hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay lớn và đưa công nghệ tiên tiến vào hoạt động.

Thanh Tú
Quầy làm thủ tục tại sân bay Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Liên bang Australia đã đầu tư khoảng 2 tỷ AUD (tương đương 1,3 tỷ USD) cho việc nâng cấp hệ thống kiểm tra an ninh tại các sân bay lớn và đưa công nghệ tiên tiến vào hoạt động.

Đây là tin vui đối với các hành khách hàng không, vì thời kỳ phải xếp hàng dài chờ đợi và tháo dỡ lỉnh kỉnh các vật dụng ra khỏi hành lý xách tay sắp kết thúc.

Với việc lắp đặt các máy quét thế hệ mới như máy chụp cắt lớp vi tính (CT) hiện đại và máy X-quang 3D, hành khách giờ đây không còn phải bỏ máy tính xách tay, chất lỏng, bình xịt, điện thoại, pin... ra khỏi hành lý xách tay của mình mỗi khi phải qua các cửa kiểm tra nữa.

Hiện dự án đang được gấp rút hoàn thành tại các cảng hàng không lớn trên khắp Australia, với mục tiêu tăng tốc độ thông quan lên gấp đôi và giảm thời gian chờ đợi.

Việc nâng cấp này không chỉ là thay đổi thiết bị mà là một cuộc "lột xác" toàn diện, giúp giảm đáng kể thời gian xếp hàng soi chiếu và rút ngắn thời gian hành khách phải đến sân bay sớm trước giờ máy bay khởi hành.

Sân bay Sydney - nơi đã đưa vào hoạt động 11 trên 15 máy soi chiếu mới - ghi nhận nhiều chuyển biến ấn tượng khi tăng gấp 2 lần tốc độ thông quan và có tới 99,1% số hành khách quốc tế và 99,9% hành khách nội địa hoàn tất kiểm tra an ninh trong vòng chưa đầy 10 phút.

Kết quả này vượt đáng kể so với kỳ vọng của chính phủ là giảm thời gian từ khi hành khách check-in đến lúc ra cửa máy bay là chỉ trong 15 phút.

Tuy nhiên, quy định về dung tích chất lỏng, bình xịt và gel (LAGs) vẫn được giữ nguyên ở mức không quá 100ml/loại và tất cả phải được đựng trong túi trong suốt có dung tích tối đa 1 lít.

Điểm thay đổi duy nhất là hành khách không cần lấy túi chất lỏng ra khỏi hành lý khi qua máy soi chiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)
