Ấn tượng màn trình diễn ánh sáng khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch Long An

Màn trình diễn ánh sáng của 650 chiếc drone đã tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Long An với những hình ảnh quen thuộc của vùng đất trung dũng kiên cường mà cũng đầy thơ mộng.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Tối 28/11, tại sân khấu ngoài trời phường 6, thành phố Tân An đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024 với chủ đề "Long An-Khát vọng sông Vàm."

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Shin Choong IL-Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực cùng đông đảo người dân địa phương và du khách.

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết đây là lần thứ 2 tỉnh Long An tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch. Long An vốn được biết đến là vùng đất mang vẻ đẹp thanh bình của sông nước, gắn liền với hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây thơ mộng.

Dòng sông Vàm Cỏ là chứng tích của những chiến công oanh liệt, oai hùng của một Long An “Trung dũng, kiên cường” trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm; là nguồn cảm hứng bất tận đi vào thơ ca, nhạc họa thời kháng chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh các hoạt động Văn hóa-Thể thao-Du lịch được tổ chức đan xen trong suốt thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 28/11 đến 4/12, với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn” nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư thương mại, du lịch của tỉnh gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao-Du lịch Long An năm 2024. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Đặc biệt, trong chuỗi 10 hoạt động có kết hợp không gian giới thiệu văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương Hàn Quốc nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu nhân dân giữa tỉnh Long An với các địa phương, đối tác Hàn Quốc.

Chương trình nghệ thuật “Long An - Khát vọng sông Vàm” được mở đầu với phần đại cảnh dàn dựng hoành tráng được vẽ bằng nghệ thuật nghe nhìn và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến sự cảm nhận chân thật, gần gũi về đất và người Long An với đôi dòng sông Vàm Cỏ, các địa danh, di tích, cảnh đẹp, món ngon ẩm thực.

Các nghệ sỹ đã giúp du khách có thêm những góc nhìn cận cảnh và chi tiết hơn về vùng đất cửa ngõ miền Tây Nam bộ, nơi hội tụ muôn sắc màu của vùng đồng bằng sông nước; nơi lưu giữ bao nét văn hóa truyền thống từ những lớp người dân địa phương với văn hóa Phù Nam một thời rực rỡ.

Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật sống động giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh Long An, trong đó nổi bật là tiết mục trình diễn ánh sáng trên bầu trời bằng thiết bị bay không người lái (drone).

Có khoảng 650 drone trình diễn chương trình nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời đêm tại phường 6, thành phố Tân An. Diễn ra trong vòng 15 phút, hàng trăm drone cùng nhau tạo nên bức tranh tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Long An.

Tiết mục chia thành 3 phần chính, kể về quá khứ hào hùng, hiện tại phát triển và tương lai của Long An.

Từ hình ảnh dòng sông Vàm bình yên, những cánh đồng hoa súng Mộc Hóa - đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười, đến tượng đài các anh hùng dân tộc - kể về truyền thống một Long An trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc, quê hương của các anh hùng dân tộc...

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao – Du lịch Long An năm 2024. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Drone show là chương trình nghệ thuật được xây dựng dựa vào sự hòa quyện giữa ánh sáng, màu sắc và công nghệ để tạo nên màn trình diễn lung linh, sống động, nhằm giới thiệu về đất và người Long An.

Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An năm 2024 gồm chuỗi 10 hoạt động chính: Hội nghị liên kết hợp tác xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An-Hàn Quốc; Không gian giao lưu văn hóa; Không gian trải nghiệm du lịch; Lễ hội Âm nhạc Jinro Concert 2024; Cuộc thi “Tỏa sáng tài năng sinh viên, học sinh;” Đêm hội truyền thống Long An…/.

Lễ hội du lịch Long An-Khát vọng sông Vàm Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024 chủ đề Khát vọng sông Vàm gồm chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.