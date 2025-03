Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,2% trong ba tháng đầu năm

Trong ba tháng của năm 2025, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 1.635.620 lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 19,2% so với kế hoạch năm 2025; khách nội địa ước đạt 8.574.194 lượt, tăng 6,3%, đạt 19,1% so với kế hoạch năm 2025.

Tương tự, trong thời gian này, tổng thu của ngành du lịch thành phố ước đạt 56.662 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 21,8% so với kế hoạch năm 2025.

Đây là thông tin được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố chiều 25/3 về hoạt động của ngành du lịch thành phố trong quý 1 năm 2025.

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố; quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm du lịch hấp dẫn, kết nối các doanh nghiệp du lịch lữ hành khai thác và phát triển các tuyến điểm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tạo sự phong phú, đa dạng cho các chương trình du lịch phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến thành phố, Sở Du lịch đã phối hợp doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch liên quận, huyện với các sản phẩm du lịch liên kết “Gò Môn” (quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi); “Một Góc Sài Gòn xanh” (quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè); Biệt động Sài Gòn “Những căn hầm huyền thoại” (quận 1, quận 3, quận 10).

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động và tổ chức truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội các hoạt động Công bố bộ nhận diện và thông điệp truyền thông “Tìm đúng chất, chạm đúng cảm - Find Your Vibes” của ngành du lịch thành phố năm 2025 cùng 50 hình ảnh đồ họa các công trình, biểu tượng tiêu biểu, khắc họa hình ảnh điểm đến tiêu biểu của Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến dịch “personalized avatar” nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực, thu hút trên 14.870 lượt tải avatar tại website https://50years.visithcmc.vn/avatar.

Ngành du lịch đã thực hiện Bộ dữ liệu hình ảnh 50 điểm đến biểu tượng của du lịch thành phố; thực hiện dự án sản xuất phim ngắn (TVC) mang tên “50 Flashes” nhằm góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thành phố gắn với kỷ niệm chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sở Du lịch phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, tôn vinh vẻ đẹp Áo dài Việt Nam như: Chương trình Khai mạc Lễ hội Áo dài, Đồng diễn dân vũ với Áo dài, chương trình Nghệ thuật về Áo dài với chủ đề “Sắc-Son Việt Nam,,” không gian triển lãm tương tác với Áo dài, các cuộc thi về Áo dài với cả hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Về định hướng phát triển du lịch đường thủy, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát các tuyến điểm du lịch đường sông kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, qua đó hoàn thiện sản phẩm cũ để triển khai lại 14 tuyến du lịch đường thủy bằng canô du lịch, du thuyền từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, có hai tuyến tàu cao tốc kết nối đến Campuchia; tiếp tục hoàn thiện 19 tuyến du lịch đường thủy có phục vụ lưu trú trên sông và định hướng xây mới 22 tuyến du lịch đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia; tiến hành khảo sát, đánh giá tuyến du lịch đường thủy kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu./.

