Tripadvisor: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm đến hàng đầu

Giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations năm 2025 của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa vinh danh Thủ đô Hà Nội tại 3 hạng mục hàng đầu thế giới.

Theo đó, Hà Nội được vinh danh tại các hạng mục: Top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (xếp thứ 2), Top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (xếp thứ 7) và hạng mục đặc biệt Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tripadvisor (xếp thứ 14).

Hà Nội được đánh giá là Thủ đô đặc biệt nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp cổ kính và hơi thở hiện đại, trường tồn cùng thời gian, lưu giữ trọn vẹn vẻ hoài cổ của khu phố cổ; nơi có những di tích và công trình kiến trúc lịch sử, đồng thời đón nhận sự phát triển không ngừng của một đô thị đầy năng động, hiện đại.

Các chuyên gia từ Tripadvisor nhận định: “Trải qua bao thăng trầm của thời gian, mang theo nhiều tên gọi khác nhau, Thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam chưa bao giờ lãng quên lịch sử hào hùng của mình. Những địa danh như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng rõ nét cho điều đó.”

“Game hóa” di sản: Cách làm sáng tạo để khám phá một Hà Nội thú vị Thuyết minh về điểm đến, giải đố về các công trình di sản như Tháp nước Hàng Đậu, Ô Quan Chưởng... là cách để học sinh tham gia thử thách này cảm thấy thích thú và yêu hơn nơi mình đang sống.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng lọt vào danh sách 25 điểm đến xu hướng thế giới năm 2025.

Tripadvisor đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất và nhộn nhịp nhất Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm văn hóa - kinh tế lớn của cả nước. Thành phố lưu giữ những nét đẹp của các kiến trúc cổ mang hơi hướng Pháp cùng những cung đường rộng lớn, tấp nập.

Đến đây, du khách có thể đi bộ, hay trải nghiệm đi xe máy, taxi để khám phá thành phố quyến rũ này, cũng như cảm nhận sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại. Với những ai yêu thích lịch sử và văn hóa thì không nên bỏ qua Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, hay đến chiêm bái tại chùa Ngọc Hoàng linh thiêng và tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc độc đáo, tráng lệ của chùa…

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến xu hướng của thế giới năm 2025. (Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia)

Nếu yêu thích không khí náo nhiệt và đa dạng trải nghiệm, hãy đến với Chợ Bến Thành, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực hấp dẫn, ngắm vô vàn loại hoa quả tươi, mua sắm đồ lưu niệm...

Ngoài ra, từ Thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể dễ dàng khởi hành một chuyến du ngoạn Đồng bằng sông Cửu Long qua những cánh đồng lúa bát ngát hay nhà bè độc đáo, để mang đến cảm xúc trọn vẹn và khó quên.

Bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, danh sách các điểm đến xu hướng của thế giới năm 2025 còn có những thành phố nổi tiếng như: Osaka và Kyoto (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Lima (Peru), Auckland (New Zealand), Seoul và đảo Jeju (Hàn Quốc), Johannesburg (Nam Phi), Sharm El Sheikh và Giza (Ai Cập), Bogota (Colombia), Hong Kong (Trung Quốc), Phnom Penh (Campuchia), Doha (Qatar), Banff (Canada), Santiago (Chile), Singapore…/.

Travelers’ Choice Best of the Best là giải thưởng uy tín của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor nhằm tôn vinh mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng được trao cho những đơn vị, điểm đến nhận được nhiều ý kiến tích cực và đánh giá cao nhất bởi cộng đồng trong thời gian 12 tháng. Theo Tripadvisor, chưa đến 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng trực tuyến này được trao giải Best of the Best.