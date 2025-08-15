Thanh Hóa: Xây dựng Sầm Sơn thành đô thị biển đặc sắc hàng đầu

Ngày 15/8, Đảng bộ phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, tổng kết, đánh giá kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình trọng tâm, khâu đột phá phát triển, từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Sầm Sơn phấn đấu tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 13,5% trở lên; giai đoạn 2026-2030, đón 48 triệu lượt khách du lịch trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 136,5 triệu đồng trở lên...

Để đạt được các mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ mới, phường Sầm Sơn xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền đô thị chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Phường tập trung phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, lấy du lịch dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển đô thị biển hiện đại, văn minh, thông minh và bền vững; hướng đến mục tiêu xây dựng phường Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa và đô thị biển đặc sắc hàng đầu cả nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Sầm Sơn đạt được.

Đồng chí yêu cầu Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới, bảo đảm khoa học, thống nhất với quy hoạch tỉnh, các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan để Sầm Sơn thực sự phát huy vai trò, vị thế là đô thị du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn và thân thiện.

Đảng bộ phường phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đặc biệt là du lịch biển; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để hình thành tuyến du lịch khép kín, đưa thương hiệu du lịch biển Sầm Sơn ngày càng vươn xa.

Phường Sầm Sơn cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Trọng Thụ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng chí Lê Trọng Thụ (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.../.

