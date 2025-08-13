Thanh Hóa điều động 176 công chức đến công tác tại các xã còn thiếu cán bộ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định điều động 176 công chức thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường có số lượng công chức dôi dư đến công tác tại Ủy ban Nhân dân các xã có số lượng công chức còn thiếu; thời gian điều động là 3 năm, kể từ ngày 1/8.

Ủy ban Nhân dân các xã tiếp nhận công chức đã chủ động bố trí, phân công công tác; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nơi ăn, chốn ở để công chức yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với 176 cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh lên các xã miền núi công tác theo Quyết định điều động của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, anh Hoàng Văn Bảy, chuyên viên văn hóa phường Quảng Phú đã gấp rút bàn giao công việc, sắp xếp cuộc sống gia đình, lên xã miền núi biên giới Tam Thanh nhận nhiệm vụ.

Sau hơn 1 tuần nhận công tác, anh Bảy đã dần quen với môi trường làm việc và sinh hoạt ở địa bàn mới.

Sau hơn 1 tuần nhận nhiệm vụ mới, anh Hoàng Văn Bảy, công chức phòng Văn hóa-xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh, đã dần quen với môi trường công tác mới. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với quyết tâm sẽ đồng hành cùng với người dân vùng cao xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, anh Bảy cùng các đồng nghiệp được điều động về xã vùng cao biên giới Tam Thanh đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Hoàng Văn Bảy cho biết: "Tại xã mới, tôi được phân công làm việc tại Phòng Văn hóa-Xã hội. Đây là xã vùng cao biên giới, với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đường vào các bản làng xa xôi, hiểm trở; môi trường làm việc hoàn toàn khác so với ở dưới xuôi. Bất đồng về ngôn ngữ khi giao tiếp với đồng bào cũng là rào cản nên thời gian đầu việc tiếp cận công việc cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên và bố trí nơi ăn, ở chu đáo, chúng tôi dần thích ứng với môi trường mới để thực hiện nhiệm vụ chung."

Cũng trong đợt điều động lần này, anh Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ tư pháp-hộ tịch phường Hàm Rồng được Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh sắp xếp về làm việc tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã tam Thanh.

Sau hơn 1 tuần nhận địa bàn và công việc mới, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, anh Tuấn Anh cùng các đồng nghiệp đã ổn định công tác, sinh hoạt, quyết tâm gắn bó và đồng hành cùng với chính quyền xã và nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

“Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cán bộ cũng đối mặt với những thách thức trong việc thích nghi với văn hóa, phong tục và điều kiện sống mới. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và đồng nghiệp, cùng với sự nỗ lực cá nhân, chúng tôi đang dần làm quen với môi trường công tác mới...,” anh Tuấn Anh chia sẻ.

Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh (Thanh Hóa) đã tận dụng, sửa lại một số dãy phòng học của trường Tiểu học Tam Thanh thành nơi ở cho cán bộ lên tăng cường. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Theo ông Lê Sỹ Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh, từ ngày 1/7, Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tam Thanh bắt đầu đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khó khăn lớn nhất khi vận hành là thiếu cán bộ.

Trong ngày đầu tiên đi vào vận hành, trung tâm chỉ có 1 cán bộ duy nhất là Phó Giám đốc phụ trách, ngoài ra không có nhân viên nào.

Tại các phòng, ban cũng chỉ có 1 đến 2 người nên gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tam Thanh tiếp nhận thêm 10 cán bộ lên tăng cường; trong đó, Ủy ban Nhân dân xã được điều động thêm 6 cán bộ.

Địa phương đã chủ động sắp xếp cán bộ về các phòng, căn cứ vào vị trí công tác cũ và trình độ chuyên môn. Cùng với đó, Trường Tiểu học Tam Thanh đã chuyển địa điểm mới nên Ủy ban Nhân dân xã tận dụng, sửa sang lại một số dãy phòng học làm nơi ở cho cán bộ lên tăng cường.

"Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức tạo mọi điều kiện để các cán bộ sớm hòa nhập với môi trường mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù được bổ sung thêm 6 cán bộ công chức, tuy nhiên hiện nay theo quy định, Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh vẫn đang thiếu 13 cán bộ, công chức, viên chức. Mong muốn thời gian tới, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm để đầu tư thêm cơ sở vật chất, nhà ở công vụ và bố trí thêm nhân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn này...,” ông Thuật chia sẻ.

Tại xã biên giới Tam Lư, sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành từ 1/7, xã thiếu hàng chục cán bộ, công chức, viên chức. Các lĩnh vực công nghệ thông tin, quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, hộ tịch... chưa có cán bộ chuyên trách, gây khó khăn cho hoạt động điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn của sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã điều động 6 cán bộ, công chức, viên chức từ nơi dôi dư đến công tác tại xã vùng cao biên giới này.

Theo ông Phạm Ngọc Định, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Tam Lư, sau khi tiếp nhận các cán bộ được điều động, biệt phái lên công tác, xã đã chủ động phối hợp với Trường Trung học cơ sở Tam Lư bố trí 3 phòng ở trong dãy nhà công vụ của giáo viên cho các cán bộ.

Nhà ăn của Ủy ban Nhân dân xã Tam Thanh (Thanh Hóa) khang trang, rộng rãi. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Mặc dù còn khó khăn về ngân sách, xã đã chủ động mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho các cán bộ từ sinh hoạt đến làm việc như giường, chiếu, chăn màn, máy tính, máy in, bàn làm việc...

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng có đề xuất chi hơn 15 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ thuộc các sở, ban, ngành và các xã, phường xung phong hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại xã miền núi.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với các cán bộ công tác tại 38 xã thuộc 6 huyện miền núi cũ trước khi sáp nhập (gồm Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân).

Cán bộ công tác tại 38 xã thuộc 5 huyện miền núi cũ (gồm Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân) sẽ được hỗ trợ 1,25 lần mức lương cơ sở/người/tháng./.

Hỗ trợ cán bộ, viên chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được hỗ trợ một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để ổn định cuộc sống.