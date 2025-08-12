Đề nghị phong Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình.

Bước lấy ý kiến này căn cứ theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Trước đó, ngày 7/8, Văn phòng Chủ tịch nước có Tờ trình số 1053/TTr-VPCTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Nguyễn Thị Bình để vinh danh những đóng góp to lớn của bà trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Theo báo cáo thành tích, bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, quê ở Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1969-1976, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Bình là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bình là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973), đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27/01/1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện chính phủ Hoa Kỳ trong thời chiến.



Các bài phát biểu lịch sử của của bà Nguyễn Thị Bình tại hội nghị với lý lẽ sắc bén, xúc động, lôi cuốn được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận quốc tế và phong trào phản chiến tại Mỹ, Pháp, Nhật, Đức...

Bà Nguyễn Thị Bình được báo chí quốc tế gọi là “người phụ nữ thép của bàn đàm phán”, hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Bình trở thành biểu tượng của hòa bình, trí tuệ và bản lĩnh ngoại giao cách mạng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bình đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc, phương pháp đàm phán khéo kết hợp đàm phán với vận động quốc tế. Bà cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ, nhiều cảm tình sâu sắc và quý trọng của bạn bè thế giới đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân bà. Chính vì vậy, bà đã trở thành một nhân vật, một chính khách nữ Việt Nam nổi tiếng trên thế giới./.

