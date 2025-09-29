Xã hội

Cập nhật về bão số 10: Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa phổ biến từ 100-200mm

Hồi 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An-Trung Lào; sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. 

Khu vực Thanh Hóa từ trưa 29/9-30/9 có mưa to đến rất to. (Ảnh: TTXVN)
Khu vực Thanh Hóa từ trưa 29/9-30/9 có mưa to đến rất to. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin về diễn biến bão số 10, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ trưa 29/9-30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3h. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; nước dâng do bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11; ...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, tại trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An-Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 22 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Vùng chịu ảnh hưởng là vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) và vùng biển từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo từ Quảng Ninh-Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn trong trưa và chiều ngày 29/9.

Trên đất liền: Khu vực từ Ninh Bình đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ trưa 29/9 đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm./,

