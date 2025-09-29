Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo báo cáo, bão số 10 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa-Huế, gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-13, kèm theo mưa lớn trong hai ngày 27-28/9.

Một số địa phương ghi nhận thiệt hại nặng nề, ít nhất 5 người chết và mất tích, nhiều nhà dân ở Huế bị tốc mái, hư hại do dông lốc. Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 30/9 tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ cao ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các công điện trước đó; huy động lực lượng, phương tiện ứng phó mưa lũ, di dời dân ở nơi nguy hiểm, bảo đảm nhu yếu phẩm, tuyệt đối không để người dân trở về nơi sơ tán khi chưa an toàn./.