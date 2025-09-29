Thanh Hóa: Nhiều khu dân cư ngập sâu sau bão số 10

Sáng 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ngập sâu trong biển nước. Điều này khiến giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực chợ Đông Vệ, phường Hạc Thành, ngay từ sáng sớm nước đã tràn vào các kiot khiến các tiểu thương trở tay không kịp.

Tại khu vực chung cư Tân Thành 1, phường Hạc Thành, nước đã ngập đến ngấp nghé sảnh. Nhiều gia đình đã đánh xe lên tận sảnh chung cư để tránh bị ngập, số còn lại phải di chuyển xe lên khu vực cầu Tạnh Xá gần đó để tránh trú.

Anh Nguyễn Văn Chung, cư dân tòa A3 chung cư Tân Thành 1 cho biết, mưa to kèm theo gió rít mạnh làm gia đình anh thấp thỏm cả đêm không ngủ được, sáng sớm, chờ gió giảm cấp độ anh đã kịp chạy xe lên sảnh chung cư để tránh ngập, biết là gây cản trở khu vực sảnh nhưng nếu để dưới sân nước vào sẽ ngập và hư hỏng phương tiện.

Tại Thanh Hóa vẫn đang mưa to, trên các tuyến đường bị ngập nước tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Chị Lê Thị Nhung, cư dân chung cư Tân Thành cho biết, rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5, nhiều xe ô tô để ở khu vực sảnh chung cư bị ngập nên lần này gia đình đã để xe lên khu vực cầu Tạnh Xá từ chiều 28/9.

Tại khu vực chung cư Đông Phát (vùng trũng của phường Đông Vệ cũ) theo ghi nhận của phóng viên sáng sớm 29/9, nước đã ngập ngang gối, trong các khu vực phía trong nước ngập cao hơn, khiến nhiều ô tô của các gia đình không kịp di chuyển ra bên ngoài đã bị ngập.

Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển và rào chắn, ngăn người dân qua lại các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực đường Âu Cơ và khu đô thị 2125 phường Hạc Thành, nơi có tốc độ đô thị cao nhất thời gian gần đây cũng đã ngập sâu trong biển nước. Nước lên quá nhanh, tràn vào khắp tầng 1 của các hộ dân khu vực này khiến đời sống sinh hoạt đảo lộn.

Khu vực Trường liên cấp Fansipan, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngập trong biển nước. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường trung tâm của Phường Hạc Thành như Nguyễn Trãi, Bà Triệu, Quang Trung, Phan Chu Trinh (khu vực Quảng Trường) đều bị ngập sâu, khiến các phương tiện phải dừng lại và chọn hướng đi khác.

Đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29/9, bão số 10 vào đất liền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gây mưa to và gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, các lực lượng chức năng đã không quản ngại gian lao, xuyên đêm phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn./.

