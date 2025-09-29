Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh

Tối ngày 28 và rạng sáng 29/9, bão số 10 đã đổ bộ vào tỉnh Hà Tĩnh gây thiệt hại rất lớn tại địa phương này.

Hàng nghìn ngôi nhà và các công trình phúc lợi các xã ven biển tỉnh đã bị tốc mái và hư hỏng nặng, nhiều hoa màu, cây xanh bị hư hại thiệt hại nặng nề.

Cơn bão số 10 đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió cấp 12, giật trên cấp 12 kèm theo mưa lớn. Bão đã càn quét nhiều giờ gây thiệt hại nặng nề cho tài sản nhân dân, đặc biệt là vùng ven biển.

Xã Đồng Tiến là địa phương vùng ven biển, địa phương này chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Cụ thể đã có khoảng 1.200 nhà dân, công trình phụ trợ, công trình công cộng tốc mái; trong đó trụ sở Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc xã bị đổ tường rào dài 10m, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã bị đổ tường rào 15m và tốc mái che nhà 1 tầng. Các trường Mầm non, tiểu học Thạch Trị, Trung học cơ sở Đồng Tiến bị tốc mái nhà hiệu bộ và phòng học.

Trường Tiểu học Thạch Văn bị tốc mái tôn khu vực lớp học và mái tôn nhà xe, nhà khung sắt dạy giáo dục địa phương bị xô đổ; trường Mầm non Thạch Văn hỏng 1 số đồ chơi học sinh ngoài sân. Trường Phổ thông trung học và Trung học cơ sở xã Thạch Hội bị tốc mái che sân khấu, tốc mái phòng học.

Nhiều công trình bị hư hỏng cột điện bị đổ gãy 70 cột và hàng ngàn mét đường dây, trước đó có 200 cột điện chưa khắc phục ổn định do bão số 5. Nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị hư hỏng thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Huyên, Chủ tịch xã Đồng Tiến, cho biết trong đêm xã đã huy động lực lượng, hỗ trợ người dân chằng chéo nhà cửa, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Hiện tại chính quyền cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tiếp tục khắc phục, hỗ trợ người dân khi cơn bão đi qua.

Tại xã Lộc Hà, nơi mà cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, cơn bão số 10 tiếp tục làm thiệt hại cho địa phương vùng biển này. Theo thống kê ban đầu xã Lộc Hà có 2 người bị thương ở tay và chân trong bão ở xã Bình Lộc và Thịnh Lộc cũ, hàng trăm ngôi nhà, công trình dân sinh bị tốc mái, nhiều cột điện đổ gãy, hàng chục héc ta hoa màu và lúa chưa được thu hoạch đã bị đổ và ngập úng.

Ông Trần Hữu Thuần, Bí thư xã Lộc Hà cho biết trước khi cơn bão đổ bộ xã đã cho di dời 250 hộ dân với 544 nhân khẩu đến nơi cao ráo an toàn. Hiện chúng tôi cùng với bà con nhân dân tiếp tục khắc phục thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ, cơn bão đã làm tốc mái và hư hỏng gần 4.800 ngôi nhà, các công trình, nhất là các địa phương vùng ven biển khu vực Nam Hà Tĩnh và các xã Lộc Hà, Thiên Cầm, Đồng Tiến…. Nhiều mái nhà bị gió cuốn bay, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, khiến giao thông ách tắc. Tỉnh Hà Tĩnh đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra./.

