Quảng Trị: Phát hiện 1 tàu cá bị chìm trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch

Tàu cá bị chìm trôi dạt vào bờ biển cách khu vực cảng Gianh (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) khoảng gần 3km, là một trong hai tàu cá bị sóng đánh chìm cùng 9 thuyền viên mất tích trong đêm 29/9.

Một tàu cá bị lật úp, dạt vào bờ biển, cách khu vực cảng Gianh (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) khoảng gần 3km. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 29/9, các lực lượng chức năng đã phát hiện một tàu cá bị lật úp, dạt vào bờ biển, cách khu vực cảng Gianh (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) khoảng gần 3km.

Đây là một trong hai tàu cá bị sóng đánh chìm cùng 9 thuyền viên mất tích trong đêm 29/9.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm các nạn nhân mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #Tàu cá #xã Bắc Trạch #Tàu cá chìm Quảng Trị
