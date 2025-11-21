Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm và tặng quà người dân vùng lũ Gia Lai

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đến thăm và tặng quà người dân vùng lũ của tỉnh Gia Lai.

Tại thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn sau cơn lũ dữ. Thôn Luật Lễ, nơi có con sông Luật Lễ (một nhánh của sông Hà Thanh) chảy qua, chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ này. Đoạn đê dài khoảng 30m nơi đây bị vỡ, gây ngập lụt nhanh trên diện rộng ở khu vực hạ lưu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng 100 suất quà (40 suất quà cho thôn Luật Lễ và 60 suất quà cho 3 thôn nằm dọc con đê, gồm Vân Hội 1, Vân Hội 2 và Diêu Trì), nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng tới thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, nơi gần 130 trẻ mồ côi cùng cán bộ, nhân viên của Làng đã phải di chuyển lên tầng 2 để đảm bảo an toàn khi nước lũ bao vây, cô lập. Tại đây, Phó Thủ tướng trao tặng 117 suất quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, động viên các em vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, trong thời gian rất ngắn, tỉnh Gia Lai liên tiếp chịu “thiên tai kép” do bão số 13 và đợt mưa lũ đặc biệt lớn ngay sau đó, gây thiệt hại rất nặng nề, vượt khả năng tự khắc phục của địa phương.

Hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân bị tàn phá; nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, điện lực, thủy lợi thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính, thiên tai gây tổng thiệt hại khoảng 7.000 tỷ đồng, làm 5 người chết, 1 người mất tích và 10 người bị thương.

Tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để phòng, chống, cứu hộ và hỗ trợ người dân. Trong bối cảnh nguồn lực tỉnh đã cạn kiệt, Gia Lai rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để tỉnh xây dựng các khu tái định cư cho 36 khu vực nguy cơ cao cần bố trí, di dời dân cư khẩn cấp, với tổng số 3.000 hộ. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tỷ đồng để tái thiết Quy Nhơn và hạ tầng giao thông trên toàn tỉnh bị hư hỏng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, tỉnh chịu thiệt hại nặng nề và dàn trải trên toàn địa bàn, từ đồng bằng đến miền núi. Ông đề nghị lực lượng Công an, Bộ đội tiếp tục ở lại hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả bão lũ, nhất là khi hàng trăm ngôi trường, trạm y tế và hàng nghìn nhà dân vẫn còn ngổn ngang.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những khó khăn mà tỉnh và thân nhân các gia đình có người thiệt mạng phải đối mặt; ghi nhận sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và lực lượng vũ trang trong ứng phó thiên tai. Việc di dời người dân và hỗ trợ kịp thời của Quân đội, Công an là điểm sáng trong công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Theo Phó Thủ tướng, dù đã nỗ lực giảm thiệt hại tối đa, tỉnh Gia Lai vẫn chịu thiệt hại khá nặng nề với khoảng 7.000 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh cần tập trung cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân, đồng thời khắc phục và dọn dẹp các trạm y tế, điểm trường để đảm bảo cho học sinh sớm quay lại học tập trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, không được chủ quan lơ là. Lực lượng vũ trang cần tiếp tục hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương khắc phục lũ. Về lâu dài, tỉnh cần có phương án giúp người dân ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Gia Lai tiếp tục tổng hợp thiệt hại, trong đó cần quan tâm đến tình hình của các doanh nghiệp để có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, như các chính sách về thuế, các khoản nợ đối với ngân hàng... Phó Thủ tướng ghi nhận các đề xuất của tỉnh và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hướng xử lý kịp thời và phù hợp nhất./.

