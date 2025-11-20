Chèo thuyền trên mái nhà, người dân Đắk Lắk - Gia Lai trắng đêm chạy lũ

Ngày 19/11, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Kỳ Lộ dâng nhanh, gây ngập sâu tại xã Đồng Xuân (Đắk Lắk). Nhiều khu dân cư chìm trong lũ tới 4 m, vượt đỉnh lũ năm 2009.

Bản tin 60s ngày 20/11/2025 gồm những nội dung sau:

Người dân Đắk Lắk - Gia Lai trắng đêm chạy lũ.

Băng giá trên đỉnh Tà Xùa, du khách thích thú với nền nhiệt 0 độ C.

Trực thăng quân đội hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ.

Tôm hùm chết hàng loạt do sốc nước lũ tại Đắk Lắk, người dân nói gì?

Sở Công Thương TPHCM thông tin trước việc giá rau tăng chóng mặt.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza.

Giao tranh leo thang mạnh tại nhiều hướng ở Ukraine.

Mỹ tính thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Sudan./.