Gia Lai còn khoảng 6.500 hộ bị ngập cục bộ tại các vùng trũng, thấp

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 10 giờ ngày 21/11, đợt mưa lớn kéo dài tại Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Mưa lũ đã làm 3 người chết (phường Quy Nhơn 1 người, phường Quy Nhơn Đông 2 người), 2 người bị thương và 19.200 hộ dân bị ngập. Hiện còn khoảng 6.500 hộ tại các vùng trũng, thấp vẫn bị ngập cục bộ.

Hệ thống giao thông cũng bị thiệt hại nặng khi có nhiều tuyến đường bị ngập và hư hỏng như đường Điện Biên Phủ; tuyến ĐT60 đoạn cầu Đội Thông-xã Cát Chánh; khu vực Ngã 3 Long Vân, Ngã 3 Ông Thọ...

Một số công trình đê, kè bị sạt lở (đê Luật Lễ, các đoạn đê Đông); trong đó, nhiều tuyến kênh xảy ra sa bồi, sạt lở.

Nhiều khu-cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Ước tổng thiệt hại ban đầu toàn tỉnh vượt 1.000 tỷ đồng.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2025, tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp hóa chất để xử lý môi trường gồm 2.000kg Chloramin B dạng bột và 100.000 viên Aquatabs; hỗ trợ kinh phí để bố trí, ổn định dân cư các vùng bị thiên tai và đặc biệt khó khăn; tái thiết khu vực thành phố Quy Nhơn (trước đây, bị thiệt hại nghiêm trọng do bão số 13 và mưa lũ); khôi phục hạ tầng kinh tế-xã hội và sản xuất nông-lâm-thủy sản; sớm xem xét, ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, như giãn, hoãn và giảm một số loại thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp; cơ chế ưu đãi tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất vay vốn để khôi phục sản xuất-kinh doanh và chính sách hỗ trợ bảo hiểm thiệt hại về tài sản, máy móc, hàng hóa.

Hiện nay, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh 2.000 tấn gạo, số lượng này đề xuất hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân khẩu 15 kg/khẩu/1 tháng rưỡi.

Tỉnh đề nghị xem xét hỗ trợ thêm 2.000 tấn gạo cho các hộ bị ảnh hưởng do bão, lũ vừa qua./.

