Việt-Trung chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 24/11, tại Hà Nội, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ trì buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Di Tinh, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương làm Trưởng đoàn.

Bày tỏ vui mừng đón Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam, ông Lê Hồng Quang chuyển lời thăm hỏi thân tình của ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực tới ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các lãnh đạo Ủy ban Chính pháp Trung ương.

Ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có quan hệ truyền thống lâu đời, “vừa là đồng chí, vừa là anh em," chia sẻ nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, mục tiêu phát triển.

Trong thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước duy trì xu thế phát triển tích cực, toàn diện và thực chất nhất trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt trong Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung và nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương tiếp tục đạt nhiều kết quả sâu sắc trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, ông chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX; đánh giá Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều chủ trương lớn, nhất là các định hướng xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, thúc đẩy “lực lượng sản xuất chất lượng mới," tạo chuyển biến về chất trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc.

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Vương Di Tinh, Phó Tổng thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, ông Lê Hồng Quang đề nghị hai cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, trọng tâm gồm: duy trì trao đổi đoàn, giao lưu thường xuyên nhằm tăng cường tin cậy và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; phía Trung Quốc hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên ngành về nội chính, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp cho Việt Nam ở các hình thức phù hợp; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp trong các nội dung liên quan đến an ninh quốc gia và giáo dục liêm chính cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Lê Hồng Quang bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, quan hệ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc.

Trong không khí thẳng thắn, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, ông Vương Di Tinh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và giữ vững ổn định chính trị thời gian qua; đánh giá đây là những kết quả rất ấn tượng, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung và với Ban Nội chính Trung ương nói riêng; đồng thời tin tưởng rằng sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần thiết thực vào việc củng cố hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa Việt Nam-Trung Quốc./.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy giao lưu lý luận, truyền thông qua hội đàm cấp cao Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và thành quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước.