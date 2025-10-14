Nga mở rộng quyền sử dụng lực lượng dự bị trong thời bình

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/10, một ủy ban của Chính phủ Liên bang Nga về các hoạt động lập pháp đã phê chuẩn dự luật cho phép các lực lượng vũ trang Nga đưa quân dự bị trở lại phục vụ các hoạt động chống khủng bố hoặc các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ Nga.

Cụ thể, ủy ban trên đã phê chuẩn đề xuất sửa đổi luật liên bang về quốc phòng, cho phép huy động quân dự bị cho một số nhiệm vụ quốc phòng nhất định trong các cuộc xung đột vũ trang, các hoạt động chống khủng bố và khi triển khai lực lượng vũ trang Nga ở nước ngoài sau khi đã được triệu tập huấn luyện đặc biệt.

Theo luật hiện hành, chỉ được phép sử dụng quân dự bị trong thời gian động viên hoặc thời chiến, mà không được huy động trong thời bình.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), Andrey Kartapolov, cho biết việc gia tăng số lượng quân nhân nghĩa vụ vào mùa Thu năm nay là do số lượng quân nhân được gọi nhập ngũ trong chiến dịch mùa Xuân ít hơn so với kế hoạch ban đầu.

Việc gọi nhập ngũ quân đội Nga theo truyền thống bắt đầu vào mùa Thu song Duma Quốc gia đang chuẩn bị thông qua luật về việc gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự quanh năm./.

Nga gọi nhập ngũ 135.000 công dân trong đợt mùa Thu 2025 Sắc lệnh nhập ngũ mùa Thu do Tổng thống Vladimir Putin ký sẽ triệu tập 135.000 công dân Nga tham gia, con số này cao hơn so với mùa Thu năm ngoái và được thực hiện theo luật định hiện hành.