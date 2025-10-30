Thế giới

Châu Mỹ

Chính phủ Mỹ đóng cửa làm đình trệ các cuộc điều tra của FBI

Sau 30 ngày đóng cửa, nhiều cuộc điều tra của FBI bị đình trệ do thiếu kinh phí trả cho nguồn tin, buộc cơ quan này phải cắt giảm hoạt động và cảnh báo nguy cơ với an ninh quốc gia.

Đài Trang
Nhân viên FBI làm việc trong phòng thí nghiệm pháp y máy tính tại văn phòng FBI ở New Orleans, Mỹ. (Nguồn: AP)
Nhân viên FBI làm việc trong phòng thí nghiệm pháp y máy tính tại văn phòng FBI ở New Orleans, Mỹ. (Nguồn: AP)

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến các cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị chậm lại hoặc đình trệ do không có kinh phí để chi trả cho người cung cấp thông tin về các vụ mua bán ma túy và vũ khí.

FBI cảnh báo lỗ hổng này đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

FBI không cung cấp thông tin chi tiết về cách chi tiêu khoản ngân sách 10,7 tỷ USD cũng như đã chi tiêu bao nhiêu trong số này. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ bị đóng cửa đến nay đã là ngày thứ 30 khiến toàn bộ số tiền còn lại của FBI cũng bị đóng băng, không thể sử dụng cho các hoạt động như gặp người cung cấp thông tin...

Cựu đặc vụ FBI Tom Simon nhận định: "Khi chính phủ đóng cửa, FBI cũng bị tê liệt theo và không thể thu thập được các nguồn tin kịp thời. Không có tiền thanh toán sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa điều tra viên và nguồn tin, nhất là trong các vụ điều tra lâu dài, khiến việc điều tra trở nên khó khăn."

Trong một phản hồi với giới truyền thông, FBI cũng thừa nhận bị ảnh hưởng hoạt động do chính phủ đóng cửa và đang ở thế cực kỳ khó khăn trong việc phân bổ lại nguồn lực ít ỏi cho những nhiệm vụ quan trọng. Điều này đang đặt an ninh quốc gia vào tình thế nguy hiểm.

Ngoài an ninh, việc chính phủ đóng cửa trong thời gian kéo dài thứ 2 trong lịch sử đã khiến hàng trăm nghìn công chức Mỹ phải nghỉ việc tạm thời, cản trở việc thu thập và công bố các dữ liệu kinh tế, đồng thời đe dọa cắt giảm các chương trình viện trợ lương thực và giáo dục.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực tìm cách tiếp tục trả lương cho một số nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân tại ngũ nhưng chỉ ở mức rất hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chính phủ Mỹ #Đóng cửa chính phủ #FBI #điều tra tội phạm #an ninh quốc gia #ngân sách FBI Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Việt Nam kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với Cuba và mọi biện pháp cấm vận Cuba cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn và vô điều kiện.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng phục hồi sau khi chạm đáy ba tuần

Tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng, khiến giá vàng tiếp tục giảm khi căng thẳng dịu bớt.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần

Chuyên gia phân tích thị trường sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn KCM Trade cho biết, quan hệ thương mại Mỹ-Trung được cải thiện khiến giá vàng mất đà do nhu cầu mua vàng để giữ an toàn tài sản sụt giảm.