Chính phủ Mỹ đóng cửa làm đình trệ các cuộc điều tra của FBI

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến các cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị chậm lại hoặc đình trệ do không có kinh phí để chi trả cho người cung cấp thông tin về các vụ mua bán ma túy và vũ khí.

FBI cảnh báo lỗ hổng này đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

FBI không cung cấp thông tin chi tiết về cách chi tiêu khoản ngân sách 10,7 tỷ USD cũng như đã chi tiêu bao nhiêu trong số này. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ bị đóng cửa đến nay đã là ngày thứ 30 khiến toàn bộ số tiền còn lại của FBI cũng bị đóng băng, không thể sử dụng cho các hoạt động như gặp người cung cấp thông tin...

Cựu đặc vụ FBI Tom Simon nhận định: "Khi chính phủ đóng cửa, FBI cũng bị tê liệt theo và không thể thu thập được các nguồn tin kịp thời. Không có tiền thanh toán sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa điều tra viên và nguồn tin, nhất là trong các vụ điều tra lâu dài, khiến việc điều tra trở nên khó khăn."

Trong một phản hồi với giới truyền thông, FBI cũng thừa nhận bị ảnh hưởng hoạt động do chính phủ đóng cửa và đang ở thế cực kỳ khó khăn trong việc phân bổ lại nguồn lực ít ỏi cho những nhiệm vụ quan trọng. Điều này đang đặt an ninh quốc gia vào tình thế nguy hiểm.

Ngoài an ninh, việc chính phủ đóng cửa trong thời gian kéo dài thứ 2 trong lịch sử đã khiến hàng trăm nghìn công chức Mỹ phải nghỉ việc tạm thời, cản trở việc thu thập và công bố các dữ liệu kinh tế, đồng thời đe dọa cắt giảm các chương trình viện trợ lương thực và giáo dục.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực tìm cách tiếp tục trả lương cho một số nhân viên thực thi pháp luật và quân nhân tại ngũ nhưng chỉ ở mức rất hạn chế./.

